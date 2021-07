LĐLĐ tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hoá vừa xây dựng Kế hoạch kiểm tra đợt 2 công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp (DN) có tổ chức công đoàn và đông công nhân, lao động(CNLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Giầy Adiana Việt Nam.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 11 LĐLĐ huyện, thị xã và Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Trong các ngày từ 14-7 đến 16-7-2021, các đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh sẽ kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các DN với các nội dung cụ thể: Tác động, ảnh hưởng của dịch dịch COVID-19 đến hoạt động của DN. Công tác triển khai của công đoàn cơ sở DN trong việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong CNLĐ. Công tác phối hợp giữa công đoàn cơ sở với DN trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, kết quả hoạt động của “Tổ an toàn COVID-19” trong DN; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch COVID-19 trong CNLĐ; kết quả vận động ủng hộ, hỗ trợ mua khẩu trang, nước sát khuẩn, các nhu yếu phẩm, ủng hộ mua vắc - xin cho CNLĐ. Việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, đời sống, việc làm của CNLĐ, việc thực hiện chế độ, chính sách cho CNLĐ do tác động của dịch bệnh theo quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các khu nhà trọ của CNLĐ, kết quả hoạt động của các “Tổ an toàn COVID-19” tại khu nhà trọ và “Tổ an toàn COVID-19” lưu động trên xe ô tô chuyên chở công nhân.

Thông qua việc kiểm tra, LĐLĐ tỉnh tăng cường hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách, phổ biến các mô hình mới phòng, chống dịch COVID-19 tại các cấp công đoàn trong tỉnh, đặc biệt là đối với lực lượng CNLĐ trong các DN. Chỉ đạo kịp thời các đơn vị chấp hành nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh và của tổ chức công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh chăm lo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong điều kiện dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Thanh Huê