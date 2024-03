Hướng về biên giới để thêm cơ hội luyện rèn

Tháng ba là cao điểm để tuổi trẻ luyện rèn, cống hiến. Mới nhất, nhiều chàng trai, cô gái đất Lam Sơn đã khảm tên mình vào tháng ba bằng những phần việc ý nghĩa trong chương trình “Tháng ba biên giới”, với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2024 do Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thực hiện chương trình, những người trẻ tập trung vào các nhóm nội dung gồm: tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động tri ân, giao lưu, kết nghĩa giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên với cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Thấm nhuần quan điểm đó, để cho mùa xuân đất nước mãi vững bền, những năm qua phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, tuổi trẻ sáng tạo đã đem mùa xuân sức trẻ đến nhiều địa bàn khó khăn làm nên nhiều công trình mới. Màu áo xanh thanh niên tình nguyện trên ngực trái in hình lá cờ Tổ quốc đã trở nên rất thân quen, tạo hình ảnh đẹp trong cộng đồng về một thế hệ thanh niên sống trách nhiệm, dám dấn thân, biết hy sinh...

Hòa nhịp vào dòng chảy sức trẻ, tuổi trẻ Thanh Hóa đang tiếp tục có nhiều việc làm hữu ích. Những chàng trai, cô gái đất Lam Sơn không chỉ dừng lại ở các hoạt động đoàn, hội, mà còn tiên phong, mạnh dạn trên mặt trận làm kinh tế. Nhiều gương mặt thanh niên tiêu biểu ở xứ Thanh đã được trao giải thưởng Lý Tự Trọng, Lương Định Của, trở thành mẫu hình của tuổi trẻ cả nước...

Tháng ba, tháng thanh niên năm nay đang mở ra cơ hội để người trẻ viết tiếp hành trình “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trong hành trình tháng ba hướng về biên giới, cùng với khát vọng của tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ đất Lam Sơn bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, nguyện góp phần “rào” chặt thêm phên dậu quốc gia, lấy những việc khó khăn để tiếp tục thử thách, luyện rèn, chuẩn bị hành trang cho những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, sự cống hiến lớn hơn. Chúng ta vui mừng vì điều đó, và cùng hy vọng vào bước phát triển mới của tuổi trẻ, cũng chính là tương lai của nước nhà.

Thái Minh