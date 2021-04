Hàng vạn người dân và du khách dự Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021

Lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021 sẽ diễn ra vào ngày 24-4. Để đảm bảo cho lễ hội thành công, an toàn, UBND TP Sầm Sơn cùng với lực lượng Công an đã lên phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông cho du khách.