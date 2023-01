Dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Triệu Sơn

Các chỉ số phát triển kinh tế thuộc top cao của tỉnh, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo địa phương ngày càng khang trang, hiện đại. Đó là những điểm nổi bật của huyện Triệu Sơn trong năm qua, tạo đòn bẩy để Triệu Sơn từng bước khẳng định vị thế của một vùng đất truyền thống lịch sử, đồng thời đánh dấu sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ, vươn lên trở thành đô thị loại 4.

Một góc xã Vân Sơn - xã NTM nâng cao.

Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ hậu quả của dịch COVID-19. Song, với sự quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Triệu Sơn vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 25/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.967 tỷ đồng, vươn lên xếp thứ 7 toàn tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư toàn huyện đạt 4.791, vượt 26,1% so với kế hoạch, tăng 36,3% so với cùng kỳ, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Giá trị hàng hóa xuất khẩu chính ngạch đạt 125,8 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ (xếp thứ 7/27 huyện, thị xã, thành phố). Tổng sản lượng lương thực đạt 118,02 nghìn tấn, vượt 2,6% kế hoạch. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vượt 44,8% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, tăng 22,5 so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như: giày dép xuất khẩu tăng 26,2%, hợp kim vonfram tăng 25,7%; quần áo may sẵn tăng 24,2%; nước máy sản xuất tăng 23%. Các ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ, ước đạt 7.416 tỷ đồng, tăng 14,9% kế hoạch và so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp thuộc top đầu của tỉnh. Trong năm đã thành lập mới 118 doanh nghiệp, vượt 68,8% kế hoạch tỉnh giao, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 2.321 tỷ đồng, tăng 134,1% dự toán tỉnh giao, 65% dự toán huyện giao.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đã được thành lập và mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn huyện đã duy trì 460 ha mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn VietGAP tại 9 xã; tiêu thụ được 450 tấn lúa, liên kết bao tiêu với Công ty CP Thương mại Sao Khuê, Công ty Giống cây trồng Trung ương - Chi nhánh Hà Nam... Đã chuyển đổi 489,4 ha đất lúa sang cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản. Các phong trào thi đua sản xuất, lao động diễn ra sôi nổi được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận hưởng ứng.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Huyện đã tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ 9 và đạt 9 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng, xếp thứ 11 toàn đoàn; tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên; chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ ổn định: Bậc THCS đứng thứ 7 toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, bậc THPT thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường và triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo ổn định, đoàn kết, thống nhất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên mọi lĩnh vực kịp thời, toàn diện, sâu sát với tình hình thực tế.

Đặc biệt, năm 2022 còn là thời điểm đánh dấu sự “vươn mình” để nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2024, đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Huyện đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 22-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện”. Theo nội dung của Nghị quyết số 12, công tác vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường, xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa “Khát vọng phát triển đi lên”, phấn đấu đến năm 2024 đạt huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4, là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh, trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030. Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện nghị quyết, đến nay người dân toàn huyện đã mở rộng được 168 km và hiến trên 170.000 m2 đất. Một số xã làm tốt, vận động Nhân dân hiến 2.000 m2 trở lên như: Dân Lý, Thọ Vực, An Nông...

Năm 2022 đã qua, dấu ấn để lại là những kết quả nổi bật, đã và đang tạo điểm tựa vững chắc để huyện Triệu Sơn tiếp tục phát triển, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Do đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện Triệu Sơn phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể là: Phát triển kinh tế đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao; kêu gọi vốn ODA để đầu tư đạt tiêu chí đô thị loại 4; phấn đấu năm 2023 tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 16,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng trở lên...

Phát huy những kết quả đạt được cùng với tâm thế quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng huyện Triệu Sơn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và đạt mục tiêu đề ra, trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024 và năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại 4.

Bài và ảnh: Thùy Linh