Công an huyện Bá Thước làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân không quản ngày đêm

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, Công an huyện Bá Thước đã huy động cán bộ để giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân trên địa bàn huyện với tần suất làm việc 3 ca/ngày và tất cả các ngày trong tuần.

Công an huyện Bá Thước làn thủ tục cấp CCCD găn chíp điện tử cho người dân

Từ ngày 25 - 2, Công an huyện Bá Thước đã triển khai làm thủ tục cấp CCCD, đến ngày 2 - 3 đã cấp được 1.773 CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Riêng tối 1 - 3, tại xã Lũng Niêm đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp thẻ CCCD cho hơn 50 trường hợp.

Người dân trên địa bàn đến làm thủ tục cấp CCCD

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Đội trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bá Thước, cho biết: Công an huyện được trang cấp 2 bộ máy chuyên dụng phục vụ việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp, 1 máy đặt cố định tại Công an huyện, 1 máy lưu động di chuyển đến các xã xa trung tâm.

Công an huyện Bá Thước triển khai cấp CCCD buổi tối cho Nhân dân trên địa bàn xã Lũng Niêm

Để phục vụ người dân tốt nhất, đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tập trung tối đa nhân lực và phương tiện kỹ thuật để cấp CCCD, đặc biệt là việc triển khai làm việc kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và buổi tối.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai cấp thẻ CCCD lưu động tại các xã, thị trấn, phấn đấu đến hết tháng 6-2021 sẽ hoàn tất việc cấp CCCD trên địa bàn, đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tiến Đạt