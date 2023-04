Bố trí 14 bãi trông giữ xe phục vụ du lịch Sầm Sơn

Nhằm bảo đảm an toàn tài sản cho du khách trong mùa du lịch năm 2023, UBND TP Sầm Sơn đã quy hoạch 14 bãi trông giữ xe với tổng diện tích hơn 54.700m2 thuộc các phường Trường Sơn, Trung Sơn, Bắc Sơn, Quảng Cư.

Đến thời điểm hiện tại, các bãi trông giữ xe trên địa bàn TP Sầm Sơn đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Lối ra, vào các bãi trông, giữ xe được bố trí hợp lý không gây ùn tắc giao thông. Các bãi trông giữ xe được lắp đặt biển báo, niêm yết giá công khai, thu tiền trông giữ phương tiện, sử dụng vé đúng quy định, bồi thường thiệt hại cho người gửi xe nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện nhận gửi. 14 bãi trông giữ xe này phải chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không được để các chủ phương tiện kinh doanh vận tải sử dụng bãi đỗ xe để đón, trả khách.

Đối với nhân viên trông, giữ xe phải có lý lịch rõ ràng, có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú trên địa bàn TP Sầm Sơn; có đạo đức, nhân thân tốt; không trong thời gian thi hành án. Khi trông giữ xe nhân viên phải mặc đồng phục (do các bãi xe trang bị). Phải mở sổ theo dõi để ghi chép hiện trạng xe vào gửi,… Nghiêm cấm thanh toán cao hơn giá quy định; trông giữ xe không đúng chủng loại được quy định và ngoài phạm vi bãi xe. Không đeo bám, chèo kéo, ép buộc lái xe phải vào bãi xe. Tuyệt đối, không uống rượu bia khi trông, giữ xe; có hành vi, lời nói thiếu văn hóa; đánh, chửi nhau gây mất trật tự công cộng

UBND TP Sầm Sơn giao Công an TP Sầm Sơn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu và kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị kinh doanh bãi đỗ xe. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm hoạt động bãi đỗ xe đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông và an toàn phòng chống cháy nổ.

Nhóm PV CT-XH