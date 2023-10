Bảo đảm cấp điện phục vụ Lễ hội Lam Kinh năm 2023

Trong những ngày diễn ra Lễ hội Lam Kinh 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ trước, trong và sau Lễ hội.

Lễ hội Lam Kinh năm 2023 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc cấp điện phục vụ Lễ hội Lam Kinh năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động, khẩn trương xây dựng các phương án với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục để đảm bảo cho các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá...được diễn ra xuyên suốt trong sự kiện này.

Công nhân Điện lực khu vực Ngọc Lăc – Lang Chánh thực hiện kiểm tra dòng, áp tại TBA cấp điện phục vụ Lễ hội Lam Kinh 2023.

Theo đó, Điện lực khu vực Ngọc Lặc là đơn vị đang cấp điện cho Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh phối hợp cùng Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Thanh Hóa xây dựng phương án, vận hành lưới điện hợp lý, an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong các tình huống. Ưu tiên và không thực hiện cắt điện, bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, chuẩn bị vật tư thiết bị, máy phát dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý nếu có sự cố.

Bố trí máy phát dự phòng phục vụ Lễ hội.

Trước đó Công ty đã chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai lực lượng nhằm tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây; phối hợp với chính quyền, công an, quân đội tại địa phương nơi diễn ra sự kiện cùng với Ban tổ chức Lễ hội tiến hành rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Cùng với đó ngành Điện đã chủ động phối hợp với Ban quản lý khu di tích Lam Kinh tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, đặc biệt là du khách nâng cao ý thức, đốt vàng mã đúng nơi quy định. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

Việc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện cấp điện bảo đảm an toàn, ổn định, liên tục trước, trong và sau Lễ hội Lam Kinh năm 2023 đã góp phần tạo nên một mùa lễ hội hết sức ý nghĩa, tạo dấu ấn đậm nét đối với du khách trong và ngoài nước.

Nguyễn Lương