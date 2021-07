Bản cam kết lớn nhất

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc chủ động kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch COVID-19 tại gia đình.

Yêu cầu được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đưa ra là các địa phương chủ động, tích cực vận động các gia đình động viên người thân đang ở tỉnh, thành phố khác chưa trở về địa phương khi không thật sự cần thiết. Ký cam kết với các gia đình có người thân đang ở các tỉnh, thành phố khác để tăng cường trách nhiệm của các gia đình trong giám sát dịch tễ, theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng có nguy cơ.

Gia đình có người cần thiết phải trở về địa phương thì phải báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã, phường để được hướng dẫn và thông báo trước cho người thân các biện pháp khai báo, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế cần phải thực hiện; phối hợp tổ chức đón người thân bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Gia đình và tổ giám sát cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố chủ động bố trí đón người thân về khai báo y tế và thực hiện theo dõi y tế tại nhà hoặc cách ly y tế theo chỉ định của ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã.

Việc cách ly tại nhà phải đặt dưới sự quản lý, giám sát liên tục của ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã và tổ giám sát cộng đồng thôn, bản. Người cách ly không ra khỏi nhà trừ khi đi khám, chữa bệnh. UBND xã, phường, thị trấn phải có quyết định cách ly, bản cam kết của gia đình và người được cách ly. Nếu để người từ tỉnh, thành phố khác trở về bị nhiễm SARS-CoV-2, trong thời gian cách ly mà phát sinh F1 thì địa phương sẽ bị đánh giá là phòng, chống dịch kém hiệu quả.

Bằng văn bản này cho thấy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh rất quyết liệt, nhưng cơ bản đây mới chỉ là những biện pháp hành chính cần thiết. Trong phòng, chống dịch, bên cạnh biện pháp hành chính hoặc cao hơn, thì vẫn cần phải có cách tổ chức thực hiện phù hợp.

Thời gian qua ở nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng người dân bất tuân pháp luật, cam kết nhưng không thực hiện cam kết. Có những cá nhân trốn khỏi khu cách ly y tế tập trung và khu phong tỏa; hộ kinh doanh ký cam kết nhưng vẫn vi phạm quy định “5K” hoặc cố tình kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu trong thời điểm giãn cánh xã hội.

Yêu cầu mà Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đưa ra cho thấy thái độ kiên quyết đấu tranh với “giặc dịch”, khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng trong cuộc chiến cam go này. Thế nhưng với những gì đã xảy ra cho thấy điều cần nhất vẫn phải là ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Mỗi người phải đề cao sự hy sinh vì một cộng đồng an toàn trên hết, thì mới có thể chuyển hóa hành động bản thân. Bởi, một hay nhiều bản cam kết được ký nhưng cũng chưa thể đảm bảo người ký sẽ không vi phạm. Sức mạnh mềm từ ý thức người dân lúc này chính là bản cam kết lớn nhất. Để những cộng đồng an toàn hơn trước dịch, bệnh, đồng thời với việc ký cam kết với chính quyền địa phương, mỗi người dân hãy cam kết với chính lương tâm của mình và hành động theo sự mách bảo của nhân tâm.

Tuệ Minh