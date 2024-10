Đổi mới công tác tuyên truyền lưu động

Để tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch (VH,TT,TT&DL) trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động (TTLĐ).

Xe tuyên truyền lưu động của các địa phương tham gia Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Giám đốc Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Hoằng Hóa Tạ Hữu Quang cho biết: Trong xu thế phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội hiện nay, hoạt động TTLĐ cũng cần có những đổi mới để phát huy hiệu quả. Thời gian qua, Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện đã đẩy mạnh lồng ghép công tác TTLĐ thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, cổ động trực quan (xe tuyên truyền, pano, áp phích) và văn nghệ cổ động. Hình thức tuyên truyền cũng được thể hiện sinh động đến với quần chúng Nhân dân một cách thuyết phục, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ làm. Nội dung thông tin để TTCĐ tập trung vào những vấn đề mà Nhân dân quan tâm như tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phong trào XDNTM, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, công tác bảo vệ môi trường...

Ngoài ra, đội TTLĐ của trung tâm đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Trung tâm cũng chủ động xây dựng fanpage để đăng tải, chia sẻ và cung cấp thông tin cho người dân một cách nhanh chóng, kịp thời. Các chương trình tuyên truyền cũng ứng dụng công nghệ thông tin để có thêm những hình ảnh sinh động, gần gũi bằng cách sân khấu hóa, sử dụng màn hình led, kết hợp trực quan...

Tại huyện Thiệu Hóa, bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những vấn đề có tính thời sự, Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện đã xây dựng nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, lồng ghép biểu diễn với tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung như phong trào XDNTM, thực hiện nếp sống văn minh, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ, phòng chống tệ nạn xã hội. Các chương trình biểu diễn văn nghệ đều được dàn dựng công phu, phong phú về hình thức và nội dung mang lại hiệu quả tuyên truyền cao trong Nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với phương thức hoạt động tuyên truyền “nhanh nhạy, kịp thời, cơ động”, nhiều năm qua Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa đã đóng vai trò quan trọng trong công tác TTLĐ, tích cực đưa thông tin về cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa và các xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân, công tác TTLĐ của trung tâm cũng không ngừng được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Thanh Hóa Hoàng Thanh Hải cho biết: "Cùng với việc đẩy mạnh công tác TTLĐ bằng hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, chúng tôi còn tích cực TTLĐ thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ và qua hoạt động chiếu phim lưu động. Hàng năm, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ do tỉnh tổ chức. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tham gia các hoạt động do tỉnh tổ chức như tham gia các hoạt động tại Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa, năm 2024. Các tiết mục do trung tâm tham dự biểu diễn đều lồng ghép các nội dung tuyên truyền liên quan đến các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, hoặc các vấn đề về đời sống xã hội hàng ngày để truyền tải đến đông đảo người dân. Trung tâm cũng đã tổ chức thành công Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024; Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao đồng bào các dân tộc thiểu số các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa năm 2024 tại huyện Quan Hóa".

Cùng với đó, trung tâm đã kết hợp lồng ghép TTLĐ với tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ Nhân dân tại các địa phương. Hiện tại, đơn vị có 4 đội chiếu phim lưu động, được chia thành 8 tổ tuyên truyền. Hàng năm, các tổ tuyên truyền đã tích cực tổ chức các hoạt động chiếu phim phục vụ bà con Nhân dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các đội tuyên truyền đã tổ chức được 1.148 buổi chiếu phim lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thu hút được 574 nghìn lượt người xem. Trong các buổi chiếu phim các tổ tuyên truyền đã tích cực lồng ghép tuyên truyền về việc tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bình đẳng giới, phòng chống tham nhũng; tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, HIV, AIDS, mại dâm...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt