Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thể thao MTV Bình Điền Long An phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ kỷ niệm 20 thành lập Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An với chủ đề “20 năm Vững bước - Hướng tương lai”.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và các đơn vị trao thưởng cho CLB VTV Bình Điền Long An tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.

Đây là chương trình để những người làm bóng chuyền VTV Bình Điền Long An ôn lại chặng đường 20 năm về sự trưởng thành của đội trong làng bóng chuyền và thể thao Việt Nam nói chung.

Ngày 26/8/2004, Công ty Phân bón Bình Điền chính thức ký hợp đồng trách nhiệm với Sở VH,TT&DL tỉnh Long An để thỏa thuận về việc tiếp nhận đội bóng chuyền nữ Dệt Long An và đổi tên thành đội bóng chuyền Bình Điền Long An. Ngày 16/9/2004, đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An chính thức ra mắt. Với sự bảo trợ thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam, đội đã quyết định lấy tên là VTV Bình Điền Long An.

Sau khi tiếp quản, CLB đã được đầu tư nguồn lực cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy tổ chức trên tất cả các mặt từ quản lý, huấn luyện, tập luyện, tuyển chọn đào tạo, thi đấu và các chính sách về thu nhập, đãi ngộ đã tạo ra được không khí và động lực mới, tích cực cho toàn thể ban huấn luyện, VĐV trong CLB. Cùng với đó là sự quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt của tỉnh Long An, CLB đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự phát triển và đạt được những thành tích nổi bật.

Đội nữ VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024.

Trải qua 20 mùa tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia của bóng chuyền nữ Việt Nam, VTV Bình Điền Long An có 5 lần lên ngôi vô địch quốc gia (năm 2009, 2011, 2017, 2018, 2024), 2 lần á quân (2007, 2014), 7 lần có vị trí hạng 3 (2008, 2010, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023). Bên cạnh đó, đội có 6 lần vô địch Cup Hùng Vương, 3 lần vô địch Cup Hoa Lư, một HC vàng Đại hội thể thao toàn quốc và 2 chức vô địch giải quốc tế VTV9-Bình Điền. Đội bóng đã trình làng nhiều thế hệ VĐV có trình độ chuyên môn, đạt thành tích cao và góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nhiều thế hệ HLV của bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã để lại dấu ấn ở công tác đào tạo chuyên môn như Lương Khương Thượng, Lương Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Quốc Vũ...

Đặc biệt, CLB VTV Bình Điền Long An là đơn vị đầu tiên chuyển nhượng thành công VĐV sang các nước có nền bóng chuyền phát triển như: Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.... Điều này minh chứng cho chất lượng đào tạo của CLB, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu bóng chuyền Việt Nam với người hâm mộ bóng chuyền trên thế giới, tạo động lực phấn đấu cho các VĐV trẻ của bóng chuyền nước nhà.

Tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024, đội nữ VTV Bình Điền Long An đã xuất sắc giành ngôi vô địch và chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch CLB châu Á 2025. Cùng với cúp vô địch Hùng Vương 2024, đây là thành tích hết sức ấn tượng, là món quà ý nghĩa mà đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An dành tặng người hâm mộ trên cả nước nhân kỷ niệm 20 năm thành lập CLB.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Công ty TNHH Thể thao MTV Bình Điền Long An.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền khen thưởng CLB VTV Bình Điền Long An 1 tỷ đồng.

Tại Lễ kỷ niệm 20 thành lập, UBND tỉnh Long An đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Thể thao MTV Bình Điền Long An, CLB VTV Bình Điền Long An cùng huấn luyện viên và các vận động viên; Tập đoàn Hoá chất Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của CLB VTV Bình Điền Long An, bóng chuyền tỉnh Long An nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ký kết hợp đồng trách nhiệm với Sở VH,TT&DL tỉnh Long An.

Công ty TNHH Thể thao MTV Bình Điền Long An ký kết biên bản hợp tác với CLB Bluecats Nhật Bản.

Để hiện thực hóa tầm nhìn “Hướng tương lai” thông qua những chính sách và đường lối rõ ràng nhằm nâng tầm phát triển CLB VTV Bình Điền Long An, tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã ký kết thoả thuận trách nhiệm với Sở VH,TT&DL tỉnh Long An; Công ty TNHH Thể thao MTV Bình Điền Long An ký kết biên bản hợp tác với CLB Bluecats Nhật Bản mở ra nhiều cơ hội về đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cho biết: “CLB VTV Bình Điền Long An là đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Phân bón Bình Điền mang nhãn hiệu “Đầu Trâu”, vừa có sứ mệnh tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa thể dục, thể thao, góp phần cho thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng của đất nước phát triển, và còn mang cho mình một sứ mệnh gắn liền với tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh trong hệ thống phân bón Bình Điền đó là luôn nỗ lực tập luyện và thi đấu để đạt được nhiều thành tích cao. Trong những năm qua hình ảnh của CLB luôn có một vị trí quan trọng trong lòng người hâm mộ trên cả nước, chúng ta phải phấn đấu giữ vững và tô đậm thêm hình ảnh ấy trong lòng người hâm mộ.

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa cùng lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tham dự và chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập CLB VTV Bình Điền Long An.

Thương hiệu Phân bón Bình Điền, nhãn hiệu Đầu Trâu đã rất đỗi thân quen và nổi tiếng trên toàn quốc và các nước trong khu vực, đó là sự nỗ lực miệt mài lao động của biết bao nhiêu thế hệ trong nửa thế kỷ qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của CLB VTV Bình Điền Long An bằng những thành tích và cống hiến của CLB. Chúng ta cùng nhau thi đua, vừa nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, vừa tích cực tổ chức huấn luyện, thi đấu với tinh thần cống hiến vì một nền thể thao chân chính, cứ như vậy, để có được những thành tích cao hơn nữa, làm cho thương hiệu của chúng ta bay cao hơn và đi xa hơn”.

