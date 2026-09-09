Báo chí - Bạn đọc

(Baothanhhoa.vn) - Tại MBQH số 83 , thuộc xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa cũ (nay là xã Hoằng Hóa), một số hộ dân dù đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thậm chí đã được UBND xã Hoằng Hóa cấp giấy phép xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa thể xây nhà ở....
(Baothanhhoa.vn) - Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hạc Thành, Quảng Phú, một số đèn chiếu sáng công cộng không hoạt động, ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phản ánh tình trạng xe đầu kéo có tải trọng vượt nhiều lần quy định lưu thông trên đường tỉnh 518B, xã Cẩm Thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt xử lý các xe vi phạm.
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nắp cống thoát nước tại mặt bằng tái định cư Núi Long, phường Hạc Thành đang trong tình trạng bị vỡ, sập hoặc mất nắp. Để cảnh báo nguy hiểm, người dân phải cắm luồng, buộc bao bì ngay trên miệng cống. Tuy nhiên, cách cảnh báo tạm bợ này không...
(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Báo điện tử Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trong bài viết “Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ”. Qua kiểm tra cho thấy, nội dung phản ánh là có cơ sở và cho biết các...
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những trang báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đến nền báo chí hiện đại ngày...
(Baothanhhoa.vn) - Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của ông Lê Doãn Quý, thôn Hải Mậu, xã Xuân Hòa kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng. Sau khi tiếp nhận đơn, Báo và Phát thanh,...
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản số 8770/UBND- CNXDKH giao kiểm tra, xác minh, xử lý phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa liên quan đến dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (cũ), gửi Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh và...
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 21 đến 23/5, tại Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo với chủ đề “Kỹ năng phát hiện đề tài, thâm nhập thực tế khai thác tư liệu, làm phóng sự...
(Baothanhhoa.vn) - Tại khu vực bãi biển Sầm Sơn hiện vẫn tồn tại điểm neo đậu tàu thuyền và thu mua hải sản của ngư dân địa phương. Đáng chú ý, nhiều lán tạm dựng bằng mái tôn để ngư lưới cụ khá nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị du lịch biển.
Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát...
(Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa liên quan đến tình trạng mất nước sinh hoạt kéo dài tại thôn 4, xã Quảng Ninh.