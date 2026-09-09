Có sổ đỏ, có giấy phép xây dựng nhưng chưa thể xây nhà! Báo chí - Bạn đọc 14:53 18/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tại MBQH số 83 , thuộc xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa cũ (nay là xã Hoằng Hóa), một số hộ dân dù đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thậm chí đã được UBND xã Hoằng Hóa cấp giấy phép xây dựng, nhưng đến nay vẫn chưa thể xây nhà ở....

Người dân phản ánh nhiều đèn đường không hoạt động Báo chí - Bạn đọc 09:19 14/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hạc Thành, Quảng Phú, một số đèn chiếu sáng công cộng không hoạt động, ảnh hưởng đến việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp Báo chí - Bạn đọc 18:05 09/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Báo điện tử Thanh Hóa về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trong bài viết “Đê xuống cấp, nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ”. Qua kiểm tra cho thấy, nội dung phản ánh là có cơ sở và cho biết các...

Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai Báo chí - Bạn đọc 13:22 20/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những trang báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đến nền báo chí hiện đại ngày...

Xã Xuân Hòa trả lời kiến nghị của ông Lê Doãn Quý Báo chí - Bạn đọc 14:28 03/06/2026 (Baothanhhoa.vn) - Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa nhận được đơn của ông Lê Doãn Quý, thôn Hải Mậu, xã Xuân Hòa kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với gia đình người có công với cách mạng. Sau khi tiếp nhận đơn, Báo và Phát thanh,...

UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát Báo chí - Bạn đọc 11:00 27/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản số 8770/UBND- CNXDKH giao kiểm tra, xác minh, xử lý phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa liên quan đến dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (cũ), gửi Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh và...

Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện đề tài và làm phóng sự điều tra Báo chí - Bạn đọc 15:28 23/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 21 đến 23/5, tại Thanh Hóa, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo với chủ đề “Kỹ năng phát hiện đề tài, thâm nhập thực tế khai thác tư liệu, làm phóng sự...

Sớm sắp xếp, chỉnh trang khu neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn Báo chí - Bạn đọc 12:44 23/05/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tại khu vực bãi biển Sầm Sơn hiện vẫn tồn tại điểm neo đậu tàu thuyền và thu mua hải sản của ngư dân địa phương. Đáng chú ý, nhiều lán tạm dựng bằng mái tôn để ngư lưới cụ khá nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị du lịch biển.