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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm theo phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
Kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
Giao triển khai giải pháp tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi  
Kiểm tra, xử lý sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa về nguy cơ mất an toàn tại điểm trường Trung Lý
Lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
Có sổ đỏ, có giấy phép xây dựng nhưng chưa thể xây nhà!
Người dân phản ánh nhiều đèn đường không hoạt động
Xác minh, xử lý việc chậm tiến độ xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa
Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
Phản hồi nội dung Báo điện tử Thanh Hóa phản ánh về các tuyến đê xuống cấp
Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai
Nhà báo và chuyện ứng xử trên mạng xã hội
Đường tỉnh 524 qua xã Tân Tiến “chờ” được cải tạo, nâng cấp
Xã Xuân Hòa trả lời kiến nghị của ông Lê Doãn Quý
UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh phản ánh về dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát
Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện đề tài và làm phóng sự điều tra
Sớm sắp xếp, chỉnh trang khu neo đậu tàu thuyền trên bãi biển Sầm Sơn
Trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 31 tác phẩm xuất sắc được xướng tên
Tình trạng mất nước sinh hoạt xã Quảng Ninh đã được khắc phục sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa
Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Chấn chỉnh tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông qua cầu làng Mùn sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phản ánh tình trạng xe đầu kéo có tải trọng vượt nhiều lần quy định lưu thông trên đường tỉnh 518B, xã Cẩm Thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt xử lý các xe vi phạm.
Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Nhiều nắp cống tại mặt bằng tái định cư Núi Long bị vỡ, mất nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nắp cống thoát nước tại mặt bằng tái định cư Núi Long, phường Hạc Thành đang trong tình trạng bị vỡ, sập hoặc mất nắp. Để cảnh báo nguy hiểm, người dân phải cắm luồng, buộc bao bì ngay trên miệng cống. Tuy nhiên, cách cảnh báo tạm bợ này không...
Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai

Báo chí giải pháp kiến tạo tương lai

Báo chí - Bạn đọc
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những trang báo đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đến nền báo chí hiện đại ngày...
Trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 31 tác phẩm xuất sắc được xướng tên

Trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 31 tác phẩm xuất sắc được xướng tên

Báo chí - Bạn đọc
Tối 19/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 5 (2025-2026) và phát...

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