Yêu cầu các trường có xe đưa, đón học sinh nhanh chóng thay đổi màu sơn theo quy định

Sau khi Báo Thanh Hoá đăng bài viết: “Vì sao xe đưa đón học sinh chưa được sơn màu vàng đậm?”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có Công văn số 737/UBND-CN ngày 16/1/2025 giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của Báo.

Trên cơ sở kiểm tra, báo cáo của các đơn vị, ngày 17/2/2025, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 789/SGTVT-QLVT trả lời Báo Thanh Hóa với nội dung chính, như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, Sở Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị liên quan của UBND TP Thanh Hóa kiểm tra, xác minh. Kết quả kiểm tra cho thấy, trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện có 28 trường tư thục ở các bậc mầm non, tiểu học và THCS có thực hiện dịch vụ xe ô tô đưa, đón trẻ em mầm non, học sinh với tổng cộng 61 xe ô tô. Trong đó, có 35 xe đã thực hiện sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe; còn 26 xe chưa thực hiện sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe.

Sở Giao thông - Vận tải đã có Công văn số 503/SGTVT-QLVT ngày 23/1/2025 phổ biến, tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh đến Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị có liên quan để biết, thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường có xe đưa, đón trẻ em mầm non, học sinh chưa đúng quy định nhanh chóng thay đổi màu sơn và thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh theo khoản 1 Điều 30 Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, báo cáo về UBND TP Thanh Hoá trước ngày 1/3/2025.

Để đảm bảo việc đưa, đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô theo đúng quy định, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Sở Giao thông - Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 29/1/2024 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến đến các cơ sở giáo dục đào tạo, trường học và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh; trong đó có quy định sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện chở trẻ em mầm non, học sinh có màu sơn bên ngoài thân xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn giao thông.

Nhóm PV Bạn đọc - TL