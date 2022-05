Thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo, xử lý quyết liệt sự việc xảy ra tại Nhà máy gạch tuynel Long Thành

Như Báo Thanh Hóa điện tử đã phản ánh, do mâu thuẫn quyền lợi nội bộ, từ ngày 17-4, 1 cá nhân là cổ đông Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn đã sử dụng các biện pháp ngăn chặn cổng ra vào Nhà máy gạch tuynel Long Thành, Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, khiến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị ngừng trệ, công nhân mất việc làm từ ngày 19-4.

Chiều ngày 30-4, lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn đã sử dụng phương tiện chuyên dùng di chuyển xe ô tô biển kiểm soát 29C-61804 chắn ngang con đường duy nhất của nhà máy từ ngày 17-4. Tuy nhiên ngay sau đó ít phút, một số đối tượng lạ mặt tiếp tục cưỡng ép bảo vệ nhà máy mở cửa và đưa 1 xe cẩu tiếp tục chắn ngang cổng công ty.

Nhà máy gạch tuynel Long Thành bị ngừng sản xuất từ ngày 19-4

Chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc này, sáng 1-5, Thị ủy Bỉm Sơn đã ban hành công văn số 459/CV/TU do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy ký về việc chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc cản trở sản xuất, kinh doanh xảy ra tại Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn. Nội dung công văn nêu rõ: “Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, Thường trực Thị ủy giao UBND thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn tập trung giải quyết dứt điểm việc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn theo đơn kêu cứu của DN trước 16h ngày 1-5-2022. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của DN và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”.

Ngay trong sáng 1-5, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp về triển khai việc thực hiện thông báo số 459- CV/TU của Thị ủy Bỉm Sơn. Cuộc họp do đồng chí Trịnh Tuấn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã; Trình Hữu Thành, Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn; đại diện lãnh đạo phường Đông Sơn, Văn phòng và các phòng ban, liên quan của UBND thị xã Bỉm Sơn.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành đã kết luận và ban hành văn bản số 1242/UBND-VP ngày 1-5-2022 về những biện pháp cụ thể để xử lý dứt điểm sự việc. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã giao đồng chí Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo Công an thị xã Bỉm Sơn, các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện ngay một số nội dung sau:

Giao Công an thị xã Bỉm Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung giải quyết dứt điểm việc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh xảy ra tại Công ty CP sản xuất xây dựng và thương mại Long Thành xong trước 16h00 phút, ngày 1-5-2022; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của DN và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường, thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Sơn, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự tại khu vực Công ty CP Sản xuất Xây dựng và thương mại Long Thành; thường xuyên cử cán bộ tuần tra, phát hiện các hiện tượng gây mất trật tự an ninh và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan.

Chỉ đạo của UBND thị xã Bỉm Sơn cũng nêu rõ, trong quá trình giải quyết, nếu gặp khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Công an thị xã Bỉm Sơn báo cáo và xin ý kiến Công an tỉnh để được hướng dẫn xử lý; đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để chỉ đạo, giải quyết; giao Phòng Lao động, Thương binh & xã hội thị xã Bỉm Sơn chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Liên đoàn thị xã Bỉm Sơn thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động tại Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để có phương án xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Giao Chủ tịch UBND phường Đông Sơn tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường, chú trọng tình hình an ninh trật tự tại khu vực Công ty CP Sản xuất xây dựng và Thương mại Long Thành. Kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, nếu các nội dung vượt quá thẩm quyền, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn báo cáo Chủ tịch UBND thị xã ngay để có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, sáng ngày 1-5, đồng chí Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Trình Hữu Thành, Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn đã trực tiếp xuống chỉ đạo công tác xử lý, giải quyết sự việc tại Nhà máy gạch tuynel Long Thành.

Lực lượng chức năng đã đưa xe cẩu về UBND phường Đông Sơn lập biên bản xử phạt hành chính.

Do phía cá nhân gây ra sự việc không hợp tác di chuyển xe để thông đường vào cổng nhà máy, vào lúc 11h20 phút ngày 1-5-2022, các lực lượng chức năng đã đưa xe cẩu về UBND phường Đông Sơn lập biên bản xử phạt hành chính.

Đồng chí Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, cho biết: Sau khi di chuyển phương tiện cản trở giao thông tại cổng nhà máy, thị xã Bỉm Sơn đã làm việc, chỉ đạo Công ty CP Sản xuất xây dựng và thương mại Long Thành - Chi nhánh Bỉm Sơn tổ chức sản xuất lại từ ngày mai (sáng 2-5).

Khu vực cổng Nhà máy gạch tuynel Long Thành đã được lực lượng chức năng giải tỏa để nhà máy hoạt động trở lại

Để bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực phường Đông Sơn, đồng thời bảo đảm hoạt động của nhà máy ổn định trở lại, chính quyền thị xã Bỉm Sơn cũng sẽ trực tiếp chỉ đạo Lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn thành lập tổ tuần tra, thường xem theo dõi, nắm bắt, xử lý nghiêm các hành vi gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp”- đồng chí Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn khẳng định.

