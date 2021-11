Lasuco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022

Sáng 6-11, Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021-2022.

Toàn cảnh Đại hội.

Niên độ tài chính 2021-2022 ngành mía đường cả nước và Lasuco nói riêng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và một số chính sách thuế mới. Tuy nhiên với tầm nhìn từ trước và chủ động trong xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, hoạt động của Lasuco vẫn đạt được những bước phát triển đáng khích lệ. Bên cạnh duy trì sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, Lasuco đã hoàn thành và đưa vào khai thác 3 dự án trọng điểm trong 2 ngành chủ lực là đồ uống và lúa gạo, góp phần quan trọng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Anh hùng lao động Lê Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Lasuco phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo đó, kết quả sản xuất chính của Lasucu trong niên độ 2020-2021 như sau: Sản lượng mía nguyên liệu đạt hơn 346.000 tấn, bằng 80% so với cùng kỳ; tổng đường thô đưa vào chế luyện trong kỳ là 41.186 tấn, bằng 799% so với cùng kỳ; tổng đường sản xuất đạt 74.240 tấn, bằng 147% so với cùng kỳ; đường phèn sản xuất đạt 5.409 tấn, bằng 110% so với cùng kỳ; đường thương mại 35.766 tấn, bằng 114% so với cùng kỳ; sữa gạo OJITA sản xuất gần 10.000 hộp, đạt 66,3% kế hoạch; nước dinh dưỡng tế bào mía MITAJI sản xuất đạt gần 7,6 triệu hộp, đạt 75,9% kế hoạch năm; doanh thu hợp nhất sau kiểm toán đạt 1.846,5 tỷ đồng, bằng 109% so với niên độ trước; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 22,85 tỷ đồng, bằng 120,5% kế hoạch năm.

Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020-2021, kế hoạch năm 2021-2022

Việc tập trung thu hoạch, vận chuyển nguyên liệu được thực hiện theo đúng kế hoạch với chất lượng mía trung bình Pol đạt 12,96%, bằng 96,9% so với kế hoạch đặt ra và bằng 100,5% so với niên vụ trước.

Niên độ 2021-2022 Lasuco đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 99,6 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả 8%. Trong đó, ngành mía đường phấn đấu doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, ngành lúa gạo đạt 180 tỷ đồng, ngành đồ uống 269 tỷ đồng, công nghệ cao đạt 52 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Lasuco sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp ổn định vùng nguyên liệu mía. Trong đó, sẽ tối ưu hóa các giải pháp quản lý, điều hành trong công tác thu hoạch, vận chuyển, thanh toán; triển khai ứng dụng bản đồ GIS trong công tác quản lý vùng nguyên liệu; rà soát lại diện tích mía và triển khai các dịch vụ bảo đảm mục tiêu đến năm 2022-2023 đạt tối thiểu 8.000 ha, tích tụ diện tích và thực hiện chủ trương không có năng suất mía dưới 70 tấn/ha.

Bên cạnh đó, Lasuco xây dựng các giải pháp cải tiến máy móc, tổ chức sản xuất chế biến hiệu quả, mở rộng và phát triển thị trường các sản phẩm, triệt để ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, tập trung cao triển khai các dự án mới…

HĐQT Lasuco nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022 đã bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021; phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức niên độ 2019-2020, 2020-2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021-2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021-2022; thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021-2022.

Minh Hằng