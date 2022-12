Khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Từ nhiều năm qua, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh được biết đến là những ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ lực trong lĩnh vực đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều hộ dân xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) được vay vốn Agribank đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn huy động của các chi nhánh Agribank trên địa bàn toàn tỉnh đạt 47.900 tỷ đồng, tăng 4.679 tỷ đồng, tốc độ tăng 10,8% so với cuối năm 2021; chiếm 33% thị phần hoạt động của các tổ chức tín dụng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho “Tam nông”. Hơn hai năm qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên diện rộng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt trong đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và hoạt động kinh doanh của đơn vị nói riêng. Song nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt của ban giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, nhân viên, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực vào lĩnh vực truyền thống, sở trường, đó là đầu tư tín dụng, cung ứng sản phẩm dịch vụ phục vụ “Tam nông” và các lĩnh vực ưu tiên của Đảng, Chính phủ, khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng thương mại Nhà nước trong cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế nói chung, thị trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và triển khai mạnh mẽ có hiệu quả Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng hạ tầng cơ sở, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao đời sống người dân ở các địa phương trong tỉnh.

Hiện nay, các chi nhánh Agribank có mạng lưới hoạt động tại tất cả các địa bàn trong tỉnh với 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 34 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Các chi nhánh đang đồng hành với gần 1,5 triệu khách hàng tiền gửi, tiền vay và sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng. Dư nợ cho vay nền kinh tế nói chung và cho vay nông nghiệp, nông thôn tại các chi nhánh đã duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm. Đến cuối tháng 12-2022, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh đạt 54.200 tỷ đồng, tăng 5.525 tỷ đồng, tốc độ tăng 11,4%, chiếm 31% thị phần. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn luôn duy trì ở mức cao và chiếm tỷ trọng từ trên 75% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Với kết quả nêu trên, các chi nhánh Agribank là những ngân hàng thương mại có quy mô tín dụng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn lớn nhất trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Điều này khẳng định quan điểm nhất quán và quyết tâm kiên định phục vụ “Tam nông” của Agribank.

Cùng với đó, các ngân hàng cũng đã triển khai mạnh mẽ hoạt động dịch vụ ngân hàng tiện ích, nhất là dịch vụ ngân hàng số, thanh toán số, tiếp tục xây dựng hình ảnh Agribank - ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực nông thôn với 84 máy ATM, 466 máy POS. Nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Song song với việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, những năm qua các chi nhánh Agribank cũng đã tích cực tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền hàng trăm triệu đồng. Riêng năm 2022, đã tài trợ hơn 32 tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, trong đó: Tài trợ 2 tỷ đồng chương trình chung tay vì người nghèo, 4 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế xã Thiệu Long (Thiệu Hóa), 3 tỷ đồng xây dựng Trạm Y tế phường Quảng Cát (TP Sầm Sơn), 7 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non xã Thành Tâm (Thạch Thành), 6 tỷ đồng xây dựng Trường THCS xã Quảng Hợp (Quảng Xương), 8 tỷ đồng xây dựng 160 nhà Đại đoàn kết...

Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực của các chi nhánh Agribank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đã được các cấp đánh giá, ghi nhận và biểu dương với nhiều thành tích cao quý: Nhiều năm liên tục thuộc top các chi nhánh dẫn đầu trong phong trào thi đua của khu vực và toàn hệ thống Agribank; nhiều năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua.

Thời gian tới, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục quyết tâm kiên định mục tiêu phục vụ “Tam nông” của mình, đó là: Cân đối và bố trí nguồn vốn kịp thời, bảo đảm nguồn vốn đầu tư an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng; tiếp tục phát huy vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần tích cực trong thực hiện chính sách “Tam nông” của Đảng, Chính phủ. Phấn đấu đến năm 2025, các chi nhánh Agribank trên địa bàn toàn tỉnh nâng tỷ trọng cho vay lĩnh vực này lên trên 85% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Bài và ảnh: Khánh Phương