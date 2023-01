Công ty Điện lực Thanh Hóa - dấu ấn hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022

Với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong năm 2022.

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra đường dây 110 kV.

Nâng cao chất lượng cung cấp điện

Xác định công tác giảm sự cố lưới điện trung, hạ áp và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là vấn đề trọng tâm, ngay từ những ngày đầu năm, PC Thanh Hóa đã tập trung đưa ra các giải pháp khắc phục, quyết tâm đưa sự cố lưới điện, tai nạn điện trong dân hạn chế ở mức thấp nhất. Theo đó, công ty đã chủ động báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa, cùng với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức hội nghị triển khai công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 27 huyện, thị xã, thành phố. Từ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là sự đồng tình của người dân, sau hội nghị, công ty đã phát động được 8 đợt ra quân tập trung, thực hiện 11.392 phiên làm việc với nội dung giải phóng hành lang cây cối đe dọa sự cố lưới điện, chặt tỉa được 89.924 cây các loại, đạt 118% kế hoạch.

Với hệ thống lưới điện, PC Thanh Hóa đã thực hiện cải tạo 1.819 tiếp địa các loại, lắp đặt 1.265 dây dòng và phụ kiện, sửa chữa thay thế 1.050 pha chống sét van, thay thế 6.518 sứ đứng, 2.620 cách điện polime... bằng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn. Năm 2022, tình hình sự cố trung hạ áp có nhiều chuyển biến tích cực và rõ rệt với số vụ sự cố tính đến ngày 19-12-2022 là 692 vụ, giảm 936 vụ so với năm 2021. Với việc số sự cố giảm mạnh đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện so với năm 2021 và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2022.

Là một trong những địa phương được EVNNPC đặc biệt quan tâm, tăng cường đầu tư, phát triển hệ thống lưới điện, năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng bộ triển khai 26 dự án lưới điện 110 kV. Đây là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, của các địa phương có các tuyến đường dây đi qua nói riêng. Với tầm quan trọng của các dự án, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao, PC Thanh Hóa đã phối hợp với các ban quản lý dự án của EVNNPC và các đơn vị liên quan khẩn trương thi công, đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ. Một trong số các dự án tiêu biểu trong năm của PC Thanh Hóa phải kể đến công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn, đường dây 110 kV Bỉm Sơn - Nga Sơn. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 112,6 tỷ đồng, được triển khai trong điều kiện mặt bằng thi công hết sức khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên, chỉ sau gần 5 tháng thi công, công trình đã được đóng điện vận hành, góp phần vào việc chống quá tải lưới điện khu vực và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống Nhân dân trên địa bàn. Cùng với các dự án 110 kV, trong năm, PC Thanh Hóa cũng đã hoàn thành đóng điện 53/53 dự án trung, hạ áp; đóng điện dự án chống quá tải và hạ ngầm chỉnh trang lưới điện khu vực TP Thanh Hóa sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức. Bên cạnh đó, công ty cũng đã quan tâm, phối hợp với sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương triển khai đầu tư, cấp điện cho 22 thôn, bản chưa có điện và khu vực miền núi khó khăn.

Bằng những giải pháp căn cơ, chất lượng cung cấp điện năng trên địa bàn tỉnh đang ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn lưới điện và mang đến sự hài lòng cho người dân và khách hàng sử dụng điện.

Đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Song song với các giải pháp kỹ thuật, năm 2022 công ty đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó, thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết trên 41.000 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa phương. Tỷ lệ thu tiền điện của công ty đạt 99,97% với số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 95,7%, vượt kế hoạch tổng công ty giao 28,9% và tăng 32,1% so năm 2021. Hoàn thành 100% kế hoạch về việc lắp đặt công tơ điện tử đo xa năm 2022, nâng tỷ lệ điện tử hóa công tơ bán lẻ điện có đo xa toàn tỉnh lên 65,4%, với tỷ lệ kết nối online luôn đạt trên 97%. Trong công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, công ty đã thực hiện được 445.788 lượt kiểm tra các loại, đạt 114,3% so với kế hoạch và 103,45% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022 là năm đầu tiên EVNNPC chọn tăng cường triển khai các hoạt động dịch vụ điện lực là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và công tác sản xuất, kinh doanh điện năng nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, song với sự quyết tâm cùng các giải pháp được xây dựng, thực hiện đồng bộ có hiệu quả, công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 54,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch tổng công ty giao 5,1% và tăng 63% so với năm 2021; lợi nhuận đạt 6,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch tổng công ty giao 15% và tăng 574% so với năm 2021.

Song hành cùng các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, PC Thanh Hóa luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với các hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng. Cùng với các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, trong năm công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa; đồng hành cùng Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ nhất năm 2022; hỗ trợ 2 tỷ đồng xây dựng Trường Mầm non thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn); ủng hộ chương trình cùng em đến trường, trang bị toàn bộ trang thiết bị cho Trường THCS Lê Tất Đắc (Hoằng Hóa) trị giá trên 500 triệu đồng; lắp đặt công trình thắp sáng đường quê cho 12 địa phương trong tỉnh...

Thành tựu đạt được của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong năm 2022 đã được minh chứng và khẳng định bằng những con số cụ thể. Bước sang năm 2023, ban giám đốc cùng tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để vượt qua những khó khăn, thách thức, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp CNH, HĐH và sự phồn vinh của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Lương