Công ty CP Mía đường Lam Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ra những tác động tiêu cực đối với việc làm, đời sống người lao động (NLĐ). Mặc dù vậy, Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn vẫn nỗ lực cùng chuyên môn đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm cho NLĐ, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, NLĐ.

Vùng mía nguyên liệu của Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Đồng chí Nguyễn Huy Ky, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn cho biết: Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn hiện có 20 công đoàn bộ phận, với 786 đoàn viên. Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác thi đua, khen thưởng, công đoàn công ty phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, NLĐ. Hằng năm, ngay từ đầu năm, ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua sát hợp với nhiệm vụ của doanh nghiệp, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, sôi nổi của đông đảo đoàn viên, NLĐ, khích lệ tinh thần làm việc, phát huy sự sáng tạo của NLĐ, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để thúc đẩy NLĐ tích cực tham gia phong trào, công ty có chế độ khen thưởng cho cán bộ, NLĐ hăng hái, say mê sáng tạo đồng thời coi đó là những nhân tố để theo dõi, bồi dưỡng phát triển. Từ năm 2017 đến nay, công ty đã có 26 đoàn viên công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2021, hưởng ứng phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” do LĐLĐ tỉnh phát động và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cán bộ, đoàn viên, NLĐ công ty đã tích cực hưởng ứng. Kết quả đã có 6 sáng kiến được hội đồng sáng kiến công ty nghiệm thu, công nhận và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Cải tiến, cải tạo máy chăm sóc bón phân liên hoàn cho mía” của anh Đỗ Viết Trọng, kỹ sư cơ khí động lực, Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Lam Sơn; “Cải tạo, phục hồi đặc tính làm việc của bơm đường non” của anh Lê Trọng Thúy, công nhân sửa chữa cơ khí, xí nghiệp cơ khí; “Thiết kế hệ thống sấy đường đa tinh thể” của anh Nguyễn Hồng Truyền, kỹ thuật cơ khí, nhà máy sản xuất đường phèn; anh Lê Ngọc Ninh, công nhân vận hành lò hơi, nhà máy điện với các sáng kiến “Cải tạo hệ thống thải tro xỉ lò hơi số 3”; “Phương án tiết kiệm vật tư khi thay ống bộ sấy không khí lò 3”...

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, NLĐ luôn được ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc chú trọng, được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn để sắp xếp, bố trí việc làm đảm bảo thường xuyên, phù hợp với người lao động. Theo đó, việc thực hiện chế độ, chính sách cho NLĐ được đảm bảo, như: tiền lương, tiền thưởng, hỗ trợ tiền ăn ca, chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, kịp thời; trang bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, chế độ bồi dưỡng trong môi trường làm việc độc hại... Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức thăm hỏi cán bộ, NLĐ gặp ốm đau, hoạn nạn hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho NLĐ nhân dịp lễ, tết; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham quan, nghỉ mát... Những việc làm trên đã tạo động lực cho NLĐ phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, trong nhiều năm qua, Công ty CP Mía đường Lam Sơn luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh, Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn luôn được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng. Đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động cơ bản được bảo đảm, lương bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/tháng.

Bài và ảnh: Thanh Huê