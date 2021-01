(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của ngân hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

{publishtime} {title} {lead} {title} Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của ngân hàng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Khách hàng đến giao dịch tại Agribank Thanh Hóa. Thông thường cứ vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu rút tiền mặt lại tăng đột biến, dễ dẫn đến nhiều điểm rút tiền tự động (ATM) xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ hoặc hết tiền. Để tình trạng trên không xảy ra, ngành ngân hàng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và cam kết bảo đảm nhu cầu tiền mặt cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. NHNN Thanh Hóa đã có các văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kịp thời có các biện pháp phù hợp nhằm giảm tải và bảo đảm hoạt động của hệ thống ATM thông suốt, ổn định, an toàn 24/24 giờ. Hiện nay, với hệ thống 311 máy ATM, 915 POS thanh toán được đặt ở những vị trí thuận lợi đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ. Ngành bố trí lực lượng thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống ATM, POS, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn, chủ động có các biện pháp phù hợp nhằm giảm tải cho ATM; phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng gián đoạn trong hoạt động, gây bức xúc cho khách hàng. Phối hợp với các doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian trả lương hợp lý; xây dựng phương án dự phòng chi trả lương, thưởng dịp tết bằng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp nhằm giảm tải việc rút tiền mặt tại các ATM... Ngành ngân hàng cũng đã triển khai phương án phòng, chống tội phạm lắp đặt thiết bị sao chép, trộm cắp thông tin thẻ tại ATM, giám sát giao dịch qua ATM, phát hiện các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, như: giao dịch sử dụng thẻ có hạn mức cao, giao dịch rút tiền giá trị lớn tại ATM, giao dịch rút tiền liên tục, bất thường vào thời điểm nửa đêm... để kịp thời cảnh báo khách hàng cũng như có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, NHNN Thanh Hóa cũng chủ động xây dựng các phương án cung ứng tiền mặt, lên kế hoạch và thực hiện điều chuyển tiền nhằm nâng cao dự trữ, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Với số lượng dự trữ hiện nay, ngành ngân hàng bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho lưu thông về giá trị và cơ cấu các mệnh giá tiền một cách hợp lý. Ông Nguyễn Thanh An, Giám đốc NHNN Thanh Hóa, cho biết: Ngành ngân hàng chỉ đạo các ngân hàng trong hệ thống phải bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh trong dịp cuối năm và đầu năm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ, nhất là chi tiền mặt cho các đối tượng hưu trí, trợ cấp xã hội; trả lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp. Nghiêm cấm việc các tổ chức tín dụng găm, giữ tiền mới gây khó khăn cho thanh toán và ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ, lẻ hợp lý, tiết kiệm trong dịp tết và thường xuyên kiểm tra công tác thu, đổi, tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định. NHNN Thanh Hóa tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, bảo đảm an toàn thanh khoản, kho quỹ, trụ sở giao dịch, tài sản và hoạt động ngân hàng. Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng và dịch vụ đổi tiền mới, kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ, lẻ trái phép. Qua tìm hiểu thực tế tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh, như: BIDV, Viettin bank, Agribank... được biết: Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tiếp quỹ cho ATM, bố trí tổ tiếp quỹ dự phòng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương xác định thời điểm chi trả lương, thưởng để phục vụ tốt nhất. Bảo trì và thay thiết bị cho các ATM trước đợt chi lương, thưởng tết; chuẩn bị đầy đủ tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ, đáp ứng nhu cầu tăng cao của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán; trang bị phần mềm giám sát an ninh giao dịch trên ATM nhằm phát hiện kịp thời những giao dịch bất thường... Bài và ảnh: Khánh Phương