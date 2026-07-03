Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 3/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía TP Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thực hiện nghi lễ dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và các nghĩa trang: Thốt Nốt, Ô Môn, Long Tuyền - nơi có hàng trăm phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dâng hương viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền.

Tại những nơi đến viếng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ các Anh hùng liệt sĩ cả nước nói chung, con em tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

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