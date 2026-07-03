Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 3/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 3/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía TP Cần Thơ có đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thực hiện nghi lễ dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ và các nghĩa trang: Thốt Nốt, Ô Môn, Long Tuyền - nơi có hàng trăm phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các thành viên trong đoàn công tác viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tập trung trí tuệ và nguồn lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh dâng hương viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền.

Tại những nơi đến viếng, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc phần mộ các Anh hùng liệt sĩ cả nước nói chung, con em tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa #các Anh hùng liệt sĩ #Cần thơ #HĐND tỉnh #Thành phố #Đại biểu #nghĩa trang liệt sĩ #Bí thư Đảng ủy #Trung ương đảng #Ban thường vụ tỉnh ủy

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt đổi mới nền quản trị quốc gia

Quyết liệt đổi mới nền quản trị quốc gia

Thời sự
Bộ Chính trị vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Xúc động Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề”

Xúc động Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề”

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Được giàn dựng công phu, bài bản, với sự kết hợp của nghệ thuật sân khấu hóa và phần giao lưu, tọa đàm trực tiếp giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Thanh Hóa, Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” đã tạo ấn tượng sâu sắc và...
[Trực tiếp] Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

[Trực tiếp] Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chương trình giao lưu “80 năm giữ trọn lời thề” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh