Điểm danh địa chỉ 5 Khách sạn, Homestay Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 giá rẻ

Hiện nay ngày càng nhiều người tìm tới Vinhomes Ocean Park 1,2,3 nơi có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng và vui chơi. Cùng tham khảo danh sách Top 5 Khách sạn, Homestay Vinhomes Ocean Park 1,2,3 giá rẻ không chỉ đảm bảo cho bạn một không gian nghỉ ngơi thoải mái mà còn cung cấp các tiện nghi vượt trội. Khám phá ngay để tận hưởng sự thoải mái và tiện lợi tại khu đô thị hiện đại này!

Giới thiệu Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3: Siêu quần thể đô thị biển tiên phong tại Hà Nội

Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3là chuỗi dự án đại đô thị biển tọa lạc tại phía Đông Hà Nội, do Tập đoàn Vingroup phát triển. Được mệnh danh là "Thành phố biển giữa lòng Hà Nội", nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố: vị trí đắc địa, quy mô đẳng cấp, tiện ích đa dạng và môi trường sống xanh lý tưởng.

Vị trí:

* Vinhomes Ocean Park 1: Nằm tại 3 xã Kiêu Kỵ, Đa Tốn và Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

* Vinhomes Ocean Park 2: Nằm tại 2 xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

* Vinhomes Ocean Park 3: Nằm tại 2 xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm và xã Nghĩa trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Quy mô:

* Vinhomes Ocean Park 1: Tổng diện tích 420ha, mật độ xây dựng chỉ 28%, quy tụ hơn 30 phân khu biệt thự, liền kề, shophouse và chung cư.

* Vinhomes Ocean Park 2: Tổng diện tích 460ha, mật độ xây dựng 27%, quy tụ hơn 20 phân khu biệt thự, liền kề, shophouse và chung cư.

* Vinhomes Ocean Park 3: Tổng diện tích 850ha, mật độ xây dựng 18%, quy tụ hơn 100 phân khu biệt thự, liền kề, shophouse và chung cư.

Tiện ích:

- Hệ thống hồ nước: Hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam 6,1ha, Biển nước ngọt nhân tạo 24,5ha, cùng hệ thống sông nhân tạo dài 5,2km mang đến bầu không khí trong lành và cảnh quan biển độc đáo.

- Công viên: Hơn 100ha công viên đa dạng chủ đề, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi.

- Khu vui chơi giải trí: Vinpearl Land Ocean Park - công viên vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, cùng hệ thống sân chơi trẻ em, sân thể thao đa dạng.

- Khu ẩm thực: Hệ thống nhà hàng, quán cà phê phong phú, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng.

- Khu mua sắm: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Vincom Ocean Park, đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân.

- Giáo dục: Hệ thống trường học liên cấp Vinschool chất lượng cao.

- Y tế: Bệnh viện Đa khoa Vinmec, phòng khám Vinmec, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

- An ninh: Hệ thống an ninh 24/7, camera giám sát hiện đại, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Môi trường sống:

- Không gian xanh: Vinhomes Ocean Park sở hữu mật độ cây xanh cao, tạo nên bầu không khí trong lành và mát mẻ.

- Hệ thống xử lý nước thải hiện đại: Đảm bảo nguồn nước sạch cho cư dân.

- Quản lý chuyên nghiệp: Vinhomes Ocean Park được quản lý bởi Ban Quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo môi trường sống văn minh và an toàn.

Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, đẳng cấp. Với những giá trị độc đáo và vượt trội, Vinhomes Ocean Park đã và đang thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và lựa chọn.

Top 5 Khách sạn, homestay Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3 giá rẻ, tiện ích vượt trội

Bạn định tìm khách sạn hoặc homestay tại Vinhomes Ocean Park để nghỉ dưỡng hoặc công tác? Hãy cùng tham khảo những địa điểm sau đây:

1. Minh Đức Hotel & Homestay Vinhomes Ocean Park Gia Lâm - Hà Nội

Thiết kế khách sạn Minh Đức Hotel bởi KTS Phan Đình Kha, giải nhất KTQG 2010, với ý tượng là mô hình lưu trú hiện đại kết hợp homestay và khách sạn, tập trung vào sự thoải mái và tiện ích cao nhất cho khách hàng. Tại Vinhomes Ocean Park Gia Lâm và Vinhomes Ocean Park 2, chúng tôi cung cấp 8 phòng phù hợp cho nhiều nhóm khách, với giá từ 300k - 700k.

Thông tin liên hệ: Minh Đức Hotel Vinhomes Ocean Park Gia Lâm:

- Địa chỉ: Căn HA3-100, Đường Hải Âu 3, Phân Khu Hải Âu, Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Hà Nội.

Minh Đức Hotel cơ sở 2 Vinhomes Ocean Park 2 (dự kiến hoạt động từ tháng 12/2024):

- Địa chỉ: Căn SB13-69, Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên.

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 0522 231 885 - 0915 506 930

- Email: minhduchotel.com@gmail.com

- Website: https://minhduchotel.com/

2. Monas House Homestay

Monas House Homestay có 3 phòng ngủ, bao gồm phòng master, phòng phụ, phòng khách và bếp đầy đủ tiện nghi. Đây là lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn hoặc gia đình lớn, tối đa 8 người.

3. Sweet Home Homestay

Sweet Home Homestay mang đến cho bạn không gian ấm cúng và sang trọng với nhiều loại hình căn hộ homestay đa dạng.

4. Smile Homestay

Smile Homestay cung cấp căn hộ studio đến 3 phòng ngủ, phù hợp cho người độc thân và gia đình đông người.

5. Lucky House - Homestay tại Vinhomes Ocean Park

Lucky House Homestay tọa lạc gần các điểm du lịch nổi tiếng và có đầy đủ tiện nghi hiện đại như wifi miễn phí, tivi màn hình phẳng và điều hòa.

