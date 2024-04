Đẩy mạnh vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Chiều 17/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/1/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2024. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến 27 điểm cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 06, từ năm 2014 đến nay cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở luôn ưu tiên, quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, ATXH.

Công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng được cấp ủy, chính quyền đặt lên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương đơn vị. Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vận động quần chúng Nhân dân giữ gìn an ninh - trật tự (ANTT), tạo hiệu ứng cộng hưởng phát triển sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, quyết liệt triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tạo được niềm tin của quần chúng Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, ATXH.

Công tác phối hợp giữa Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà phát biểu tại hội nghị.

Sau 10 năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ra mắt 666 mô hình tự quản về ANTT tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 10 mô hình hoạt động địa bàn vùng giáo; 6 mô hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hàng vạn thành viên tham gia và hàng trăm mô hình có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thông qua công tác tuyên truyền, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an gần 100.000 nguồn tin tố giác, tin báo tội phạm; qua đó đã xác minh làm rõ gần 80.000 tin. Kết quả đã giúp lực lượng công an điều tra, thụ lý 20.618 vụ án, 38.678 đối tượng; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 17.412 vụ, 31.088 bị can; bắt, vận động đầu thú 963 đối tượng truy nã...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an và các lực lượng tham gia triển khai phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh trong vận động quần chúng tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã đóng góp nhiều công sức, ý tưởng, mô hình mới trong giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ, thông suốt nội dung Nghị định số 06 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên trách bảo vệ ANTT thuộc lực lượng Công an Thanh Hóa phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH.

Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp có biện pháp đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tích cực tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự ATXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị định số 06 của Chính phủ và các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, đưa tin, nhằm động viên, cổ vũ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sở Tài chính phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kinh phí bảo đảm thực hiện biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Quốc Hương