Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, giai đoạn 2014-2024.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.645 cơ quan, 1.865 cơ sở giáo dục và 21.500 doanh nghiệp. Với phương châm: Chủ động, tích cực phòng ngừa là chính, 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới”, giai đoạn 2014-2024, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Ở từng cấp, từng địa phương, từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học đều chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể. Trong đó, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Công an và của địa phương đã được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh đã tổ chức 28.778 buổi tuyên truyền pháp luật, với hơn 1,8 triệu người tham gia; kẻ vẽ và treo hơn 304 nghìn băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp pích; đăng tải hơn 172 nghìn lượt tin, bài, phóng sự, bản tin tuyên truyền... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tốt ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp thực hiện Chỉ thị số 07. Trong đó, nhiều quy chế, chương trình phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an với Ủy ban MTTQ, Ban Dân vận và các tổ chức đoàn thể các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có hiệu quả, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 các cấp luôn xác định công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục là nội dung cốt lõi nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đó, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện, lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị, địa phương để phát huy tính sáng tạo, chủ động, ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả hoạt động 779 mô hình được nhân rộng tại 4.600 điểm; trong đó có 265 mô hình tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Trong đó nhiều mô hình thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia như: Mô hình “Tổ an ninh công nhân”; mô hình “Trường văn hóa, an toàn về ANTT”; mô hình “Cơ sở giáo dục với ANTT”; mô hình “Công nhân môi trường, chiến sĩ tuần tra”... Thông qua các mô hình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã cung cấp cho lực lượng chức năng 1.464 nguồn tin, trong đó có 828 nguồn tin có giá trị về ANTT. Trong 10 năm qua (2014-2024), các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tham gia hỗ trợ giải quyết hàng nghìn vụ việc có liên quan đến ANTT; hỗ trợ bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp, đối tượng truy nã. Đồng thời, phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn gần 40 cuộc chuẩn bị đình công trái phép trong các doanh nghiệp; ổn định 35 cuộc đình công, ngưng việc tập thể trái quy định pháp luật...

Bài và ảnh: Quốc Hương