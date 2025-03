Dấu ấn xứ Quảng qua những công trình trên đất Thanh Hóa

Thanh Hóa - Quảng Nam là hai địa phương có mối quan hệ gắn bó, thủy chung son sắt và nghĩa tình. Điều này đã được minh chứng từ trong lịch sử đến hiện tại. Những năm tháng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ khó khăn với nhau. Và trong giai đoạn hiện nay, hai tỉnh luôn đoàn kết, thường xuyên hỗ trợ nhau thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ. Mối quan hệ đặc biệt ấy được khẳng định, ghi dấu trong tâm tưởng của mỗi người dân và những công trình trên quê hương Thanh Hóa và Quảng Nam.

Phiên bản dãy phố cổ Hội An - chùa Cầu tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa).

Nằm ngay giữa lòng TP Thanh Hóa, Công viên Hội An được biết đến là một công trình ghi dấu cho mối quan hệ gắn bó, nghĩa tình của hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam. Công viên Hội An nằm ngay tại trung tâm thành phố, có diện tích khoảng 22ha được quy hoạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí của người dân. Công viên Hội An có nhiều hạng mục mang đậm dấu ấn của hai địa phương như: 2 trụ biểu khắc dòng chữ “TP Thanh Hóa - TP Hội An - Tình sâu nghĩa nặng, son sắt thủy chung” được làm bằng đất từ làng gốm Thanh Hà nổi tiếng xứ Quảng. Cổng Công viên Hội An (trên trục Đại lộ Lê Lợi) được thiết kế làm mới theo phong cách kiến trúc Hội An. Phiên bản chùa Cầu - dãy phố cổ Hội An, do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đóng góp xây dựng tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa. Phiên bản chùa Cầu - dãy phố cổ Hội An được xây dựng với diện tích gần 1.000m2, bao gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà hai tầng – là vũng lõi đặc trưng của khu phố cổ Hội An – Di sản văn hóa thế giới.

Từ khi được hình thành đến nay, Công viên Hội An đã trở thành địa điểm tổ chức tuần lễ văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An cũng như nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, du lịch của địa phương. Các hoạt động tại Công viên Hội An đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Với nhiều người dân Thanh Hóa, Công viên Hội An là một điểm đến hấp dẫn, nhắc nhớ và giáo dục thế hệ trẻ về mối lương duyên đặc biệt của hai tỉnh, về lịch sử, truyền thống hào hùng của hai địa phương. Chị Trần Huyền Trang (TP Thanh Hóa), cho biết: “Vào dịp Tết Nguyên đán hay ngày lễ, gia đình tôi thường đến Công viên Hội An để tham quan, trải nghiệm. Chùa Cầu Hội An ở Thanh Hóa được bắc qua một hồ nước nhỏ thơ mộng nằm trong công viên, tạo thêm một nét tương đồng với chùa Cầu Hội An, bắc qua lạch nước chạy ra sông Thu Bồn (Quảng Nam). Điều này đã khiến phiên bản chùa Cầu - dãy phố cổ Hội An trở nên ấn tượng, chân thực, hấp dẫn người dân”.

Rời TP Thanh Hóa về với xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa), chúng ta sẽ được tìm hiểu về ngôi trường mang tên anh hùng Nguyễn Văn Trỗi - người con của quê hương Điện Bàn (Quảng Nam). Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng từ năm 2010 với quy mô 2 tầng 10 phòng học, do huyện Điện Bàn tặng. Đến năm 2018, chào mừng kỷ niệm 55 năm mối quan hệ Hoằng Hóa – Điện Bàn, tượng bán thân anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã được xây dựng và hoàn thành trong niềm tự hào của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và Nhân dân địa phương. Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, cô giáo Nhữ Thị Tư Hằng cho biết: “Trường là công trình thể hiện mỗi quan hệ nghĩa tình của Hoằng Hóa – Điện Bàn. Hằng năm, nhà trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về quá trình hình thành trường và truyền thống yêu nước, mỗi quan hệ đặc biệt của hai địa phương. Ngoài ra, trường còn tổ chức hoạt động kể chuyện theo sách “Sống như anh” để học sinh tham gia và hiểu hơn về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi”.

Để khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương Triệu Sơn – Tam Kỳ (Quảng Nam), nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, Triệu Sơn đã tổ chức gắn biển và tiếp nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Công viên Tam Kỳ. Công trình Công viên Tam Kỳ được quy hoạch xây dựng tại trung tâm thị trấn Triệu Sơn với diện tích khoảng 2,7ha, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, trong đó thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng, ngân sách huyện Triệu Sơn 17,06 tỷ đồng và các nguồn xã hội hóa 0,44 tỷ đồng (để trồng cây xanh bóng mát). Dự kiến công trình sẽ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong quý II/2025. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn cho biết: “Công viên Tam Kỳ tại thị trấn Triệu Sơn sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần hợp tác hữu nghị giữa huyện Triệu Sơn và TP Tam Kỳ. Nơi đây sẽ trở thành điểm nhấn tại thị trấn Triệu Sơn, tạo không gian xanh, khu vui chơi, thể dục - thể thao cho người dân và nơi tổ chức sự kiện, mít tinh của địa phương. Đồng thời, tạo diện mạo mới cho thị trấn Triệu Sơn, phát triển không gian kiến trúc cảnh quan của huyện theo hướng hiện đại”.

Nói đến các công trình mang dấu ấn xứ Quảng thì không chỉ Công viên Hội An, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Công viên Tam Kỳ mà còn rất nhiều công trình công viên, trường học, nhà ở cho người nghèo, người có công đã được xây dựng nhằm gắn kết hơn nữa tình nghĩa hai địa phương Thanh Hóa - Quảng Nam cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam như: Hoằng Hóa – Điện Bàn, Thọ Xuân - Quế Sơn; Triệu Sơn - Tam Kỳ. Các công trình như những “chứng nhân” khẳng định mối quan hệ nghĩa tình, gắn bó Thanh Hóa - Quảng Nam trong lịch sử, hiện tại và mai sau.

Bài và ảnh: Thùy Linh