Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 22-23/4, Đảng bộ Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Phòng Tham mưu luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nổi bật là: Tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhiều chủ trương, đối sách trong quản lý, bảo vệ chủ vững chắc quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xử lý tốt các tình huống không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tham mưu làm tốt công tác tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách và các mặt công tác khác; chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng, kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Phòng Tham mưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu nhiệm kỳ 2025 -2030 Đảng bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các văn kiện của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng; phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương, giải pháp xử lí tốt các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; triển khai các hoạt động bảo vệ an toàn biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt chức năng quân sự, quốc phòng và đối ngoại.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Kết hợp chặt chẽ giữa chức năng tham mưu, đề xuất và kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và số hóa, nhất là trong quản lí xuất nhập cảnh tại cửa khẩu; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác tham mưu Biên phòng trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Quốc Toản (CTV)