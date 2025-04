Thanh Hóa hoàn thành toàn bộ quy trình hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện

Sáng 23/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy trình bày tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về kết quả thực hiện quy trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 23/4/2025, tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi thực hiện sắp xếp và 26 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện đối với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của địa phương; đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri và Nhân dân. Theo đó, sẽ sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa từ 547 xã, phường, thị trấn còn 166 xã, phường; gồm 19 phường, 147 xã (71 xã đồng bằng; 76 xã miền núi, trong đó có 16 xã biên giới), giảm 381 đơn vị, tương ứng giảm 69,65%.

Cụ thể: Thành phố Thanh Hóa sắp xếp 47 phường, xã hiện nay và 2 xã Thiệu Giao, Tân Châu thuộc huyện Thiệu Hóa thành 7 phường. Thành phố Sầm Sơn sắp xếp 10 phường, xã hiện nay và xã Quảng Giao thuộc huyện Quảng Xương thành 2 phường. Thị xã Bỉm Sơn sắp xếp 7 phường, xã hiện nay và xã Hà Vinh thuộc huyện Hà Trung thành 2 phường. Thị xã Nghi Sơn sắp xếp 30 phường, xã thành 8 phường và 2 xã. Huyện Hà Trung sắp xếp 18 xã, thị trấn thành 5 xã. Huyện Hậu Lộc sắp xếp 22 xã, thị trấn hiện nay thành 5 xã. Huyện Nga Sơn sắp xếp 23 xã, thị trấn hiện nay thành 6 xã. Huyện Hoằng Hóa sắp xếp 36 xã, thị trấn hiện nay thành 8 xã. Huyện Quảng Xương sắp xếp 25 xã, thị trấn còn lại (xã Quảng Giao thực hiện sắp xếp với các phường, xã thuộc thành phố Sầm Sơn) thành 7 xã. Huyện Nông Cống sắp xếp 29 xã, thị trấn hiện nay và thôn Khả La của xã Thanh Tân thuộc huyện Như Thanh thành 7 xã. Huyện Thiệu Hóa sắp xếp 22 xã, thị trấn còn lại thành 5 xã (2 xã: Tân Châu, Thiệu Giao thực hiện sắp xếp với phường, xã thuộc TP Thanh Hóa). Huyện Yên Định sắp xếp 25 xã, thị trấn hiện nay và thôn Tiên Nông của xã Thiệu Long thuộc huyện Thiệu Hóa thành 7 xã. Huyện Thọ Xuân sắp xếp 30 xã, thị trấn hiện nay thành 8 xã. Huyện Vĩnh Lộc sắp xếp 13 xã, thị trấn hiện nay thành 3 xã. Huyện Triệu Sơn sắp xếp 32 xã, thị trấn hiện nay thành 8 xã. Huyện Mường Lát giữ nguyên địa giới hành chính 8 xã, thị trấn hiện nay thành 8 xã Huyện Quan Hóa sắp xếp 13 xã, thị trấn hiện nay thành 6 xã; không sắp xếp 2 xã miền núi, vùng cao: Phú Xuân và Trung Sơn. Huyện Quan Sơn sắp xếp 7 xã hiện nay thành 3 xã; không sắp xếp 5 xã biên giới: Na Mèo, Sơn Thủy, Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Thanh. Huyện Lang Chánh sắp xếp 8 xã, thị trấn hiện nay thành 4 xã; không thực hiện sắp xếp xã biên giới Yên Khương và xã vùng cao Yên Thắng. Huyện Bá Thước sắp xếp 21 xã, thị trấn hiện nay thành 8 xã. Huyện Ngọc Lặc sắp xếp 21 xã, thị trấn hiện nay thành 6 xã. Huyện Cẩm Thủy sắp xếp 17 xã, thị trấn hiện nay thành 5 xã. Huyện Thạch Thành sắp xếp 24 xã, thị trấn hiện nay thành 6 xã. Huyện Như Xuân sắp xếp 16 xã, thị trấn hiện nay thành 6 xã. Huyện Như Thanh sắp xếp 13 xã, thị trấn hiện nay thành 5 xã; không sắp xếp 1 xã miền núi Xuân Thái. Huyện Thường Xuân sắp xếp 12 xã, thị trấn hiện nay thành 5 xã; không sắp xếp xã biên giới Bát Mọt và 3 xã vùng cao: Yên Nhân, Lương Sơn, Vạn Xuân.

Sau khi nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu cho ý kiến, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã nỗ lực cố gắng, khắc khục khó khăn thực hiện nghiêm túc đầy đủ các bước theo đúng quy trình, quy định của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ và hoàn thành đồng bộ, bài bản các nội dung trong thời gian ngắn; thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của hệ thống chính trị của tỉnh, đặc biệt là công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Hiện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành toàn bộ quy trình hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện. Trên cơ sở thống nhất chỉ đạo của Trung ương, căn cứ cơ sở lý luận thực tiễn của địa phương, của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét kỹ càng thấu đáo với những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn một số xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Qua các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí và thống nhất với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới đã được thông qua tại HĐND cấp xã, cấp huyện. Giao lại cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng nội dung Đề án theo đúng quy định của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan của HĐND tỉnh để thẩm tra, đảm bảo đúng pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết nghị.

Đồng chí đề nghị ngày 25/4/2025 sẽ tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025. Tiếp đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, đề án gửi Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét quyết nghị sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào dự thảo (lần 1) Phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập đơn vị hành chính cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Việc xây dựng phương án, bố trí nhân sự tại các xã, phường mới thành lập là công việc quan trọng, cần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở phát huy đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm của đảng ủy cấp xã sau khi thành lập mới. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với việc nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong công tác bố trí, sắp xếp nhân sự cần giữ vững nguyên tắc bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, công bằng, công tâm, đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Việc phân công, chỉ định, bố trí, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện; trong đó đặc biệt coi trọng, đề cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, uy tín, nhất là có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ trẻ, có thể điều động, cán bộ, công chức ở các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, các xã, phường trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thiện Đề án và các văn bản có liên quan báo cáo cơ quan Trung ương thuộc thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc tạm dừng chuyển Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về ban hành Quy định về bố trí nhân sự cấp ủy ở xã, phường thành lập mới khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện; việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Tờ trình về ban hành mẫu đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện; thành lập đảng bộ xã/phường; kết thúc hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, thành lập MTTQ (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) xã/phường khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện. Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn; Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công Dự án giai đoạn 1 - Khu dịch vụ thương mại và cáp treo Am Tiên thuộc quần thể khu du lịch Am Tiên; Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đợt 4, năm 2025; Danh mục 6 dự án đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Minh Hiếu