Hậu Lộc: Thông qua nghị quyết thành lập các đơn vị hành chính cấp xã

HĐND huyện Hậu Lộc vừa tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập các đơn vị hành chính cấp xã.

Các đồng chí: Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; Lường Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc chủ trì kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 22/4. Ảnh: Thanh Hằng

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất 100% thông qua nghị quyết về chủ trương thành lập các đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính xấp xã, huyện Hậu Lộc từ 22 xã, thị trấn giảm còn 5 xã gồm: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc và Vạn Lộc.

Cụ thể, thành lập xã Triệu Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Tiến Lộc. Nơi đặt trụ sở xã Triệu Lộc.

Thành lập xã Đông Thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc. Nơi đặt trụ sở xã Cầu Lộc.

Thành lập xã Hậu Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn và thị trấn Hậu Lộc. Nơi đặt trụ sở huyện Hậu Lộc.

Thành lập xã Hoa Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Liên Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc. Trụ sở xã Hoa Lộc.

Thành lập xã Vạn Lộc trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số các xã: Minh Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc. Nơi đặt trụ sở xã Minh Lộc.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày tờ trình của UBND huyện, trình HĐND huyện xem xét, quyết định chủ trương thành lập các đơn vị hành chính cấp xã năm 2025. Ảnh: Thanh Hằng

Trước đó, căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 (sửa đổi); Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 7/4/2025 của Chính phủ, sau khi Đề án sắp xếp hành đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa được xây dựng, UBND huyện Hậu Lộc đã thực hiện lấy ý kiến Nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 xã: Triệu Lộc, Đông Thành, Hậu Lộc, Hoa Lộc và Vạn Lộc. Toàn huyện có 41.736/42.027 cử tri đại điện hộ gia đình đồng ý về việc thành lập các đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 91,99%.

Việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 trên địa bàn huyện Hậu Lộc là bước cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, quy định của trung ương, của tỉnh đã đề ra, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức; mở rộng không gian phát triển tập trung các nguồn lực đất đai, lao động, mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Việc triển khai đã được huyện Hậu Lộc thực hiện với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt để giải quyết những công việc cần thiết, cấp bách về nhập các xã để thành lập đơn vị hành chính xã mới.

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hằng

Tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc nhấn mạnh: Trước khi kết thúc hoạt động của cơ quan cấp huyện và tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính cũ để tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm đảm bảo hoạt động của cơ quan đơn vị mình thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn; nhất là trong thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Thực hiên nghiêm túc quy định của pháp luật về văn thư lưu trữ, bàn giao hồ sơ, tài liệu; việc sử dụng, quản lý tài sản công theo quy định. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Đa Lộc, công an xã, thị trấn theo dõi, nắm tình hình; xây dựng và thực hiện tốt phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không để xảy ra điểm nóng đột xuất, bất ngờ.

