Đảm bảo chất lượng kiểm định xe cơ giới

Nhằm giảm thiểu những phương tiện không đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn lưu thông, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã tích cực đầu tư trang thiết bị nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Đoàn công tác của Sở Giao thông - Vận tải kiểm tra trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-10D.

Trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-10D, xã Liên Lộc (Hậu Lộc) đã tiếp nhận và kiểm định cho gần 10.000 lượt phương tiện. Để phục vụ tốt cho người dân đến đăng kiểm, trung tâm đã áp dụng việc đặt lịch đăng kiểm trên phần mềm ứng dụng qua điện thoại và website trên máy tính, nhằm giúp chủ phương tiện không phải chờ đợi lâu khi đến làm thủ tục hồ sơ kiểm định.

Ông Phạm Văn Ngư ở xã Ngư Lộc cho biết: Trước khi đưa xe đi đăng kiểm, ông đã đăng ký lấy số trước đó qua mạng, nên rất tiện lợi, tránh được ùn tắc khi ra vào đăng kiểm. Tại văn phòng trung tâm kiểm định, các thông tin về quy trình, nội dung kiểm định, biểu mức thu giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định... được niêm yết rõ ràng. Bên cạnh đó, dây chuyền kiểm định được bố trí khoa học và có camera giám sát từng công đoạn, các thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng. Hiện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-10D đang hoạt động một dây chuyền kiểm định. Các quy trình đăng kiểm xe cơ giới tại trung tâm từ công đoạn kiểm định xe, kiểm tra tổng thể xe, thân vỏ xe, nạp, in dữ liệu... đến thu phí, dán tem đều được bố trí khoa học, rút ngắn thời gian cho người đến đăng kiểm.

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-10D Trần Văn Hùng cho biết: Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đăng kiểm, trung tâm đang sử dụng các phần mềm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thường xuyên cập nhật các thay đổi của cục để áp dụng trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới. Hiện trung tâm đã đầu tư lắp đặt mới thiết bị kiểm tra phanh, kiểm tra độ trượt ngang, hệ thống gương cầu, camera giám sát... tất cả được kết nối trực tuyến với hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, trung tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đăng kiểm viên và nhân viên.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động tại các huyện Hậu Lộc, Đông Sơn, Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn và TP Thanh Hóa... Để nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới, các trung tâm đầu tư đồng bộ hệ thống các thiết bị phục vụ công tác kiểm định, như: hệ thống điện, công nghệ thông tin, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy; các thiết bị kiểm tra khí xả, kiểm tra phanh, trượt ngang, kiểm tra đèn, hỗ trợ gầm, đo độ ồn và các thiết bị hỗ trợ khác... Trong đó, hệ thống camera giám sát được các trung tâm kết nối trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam đảm bảo minh bạch toàn bộ quy trình đăng kiểm đối với từng loại phương tiện đến đăng kiểm. Các dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật phương tiện xe cơ giới đều được quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên dùng, hỗ trợ cho đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra phương tiện trên dây chuyền kiểm định.

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, các trung tâm đã tăng cường siết chặt công tác đăng kiểm theo hướng công khai, minh bạch, hình ảnh kiểm định từng phương tiện, từng quy trình đều được camera giám sát và lưu trữ hình ảnh. Trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã kiểm định hơn 156.000 lượt phương tiện. Ngoài ra, các trung tâm đăng kiểm đã phát hiện gần 30.000 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn kiểm định. Những phương tiện không đạt kiểm định, các đăng kiểm viên đã hướng dẫn cho chủ phương tiện tiến hành sửa chữa, khôi phục lại nguyên trạng mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, ngay sau khi Thông tư 43/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông - Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải quy định về cải tạo xe cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2/2024, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã quán triệt cho các đăng kiểm viên triển khai áp dụng theo quy định mới, tạo điều kiện để các chủ xe được kiểm định phương tiện an toàn kỹ thuật khi lưu thông theo quy định. Hiện Sở Giao thông - Vận tải thường xuyên chỉ đạo việc giám sát, kiểm tra chặt chẽ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và quy trình hoạt động đăng kiểm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua đó, phát hiện để ngăn chặn kịp thời các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường. Cùng với đó, ngành giao thông tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới và mức độ nguy hiểm của việc điều khiển các phương tiện không đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông.

Bài và ảnh: Hải Đăng