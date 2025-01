Đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm

Dịp gần Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn sôi động nhất khi nhu cầu mua sắm của người dân gia tăng, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo, đồ gia dụng và quà biếu. Trước tình hình đó, Sở Công Thương đã xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến cung cầu trên thị trường. Các giải pháp điều tiết nguồn hàng cũng sẽ được triển khai kịp thời nhằm ngăn chặn tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Các sản phẩm thiết yếu phục vụ thị trường tết được Siêu thị Go! Thanh Hóa trưng bày bắt mắt.

Thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Công Thương về các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn thị trường vào cuối năm 2024 cũng như dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngay từ giữa tháng 11/2024, Sở Công Thương đã tích cực theo dõi sát sao diễn biến thị trường và cung cầu đối với các mặt hàng thiết yếu. Các nhóm hàng cần cân đối cung cầu bao gồm: gạo, thịt lợn, thịt gia cầm, thủy, hải sản, trứng, thực phẩm chế biến, rau, củ, đường, dầu ăn, gia vị và sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài ra, các mặt hàng có nhu cầu tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán như mứt, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát cũng được chú trọng. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa hay gián đoạn nguồn cung dẫn đến tăng giá đột biến trong dịp cao điểm.

Sở cũng đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh các kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tết và triển khai những biện pháp bình ổn thị trường theo đúng quy định pháp luật. Các doanh nghiệp (DN) sản xuất và phân phối hàng hóa thiết yếu được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua sự phối hợp với ngành ngân hàng, nhằm dự trữ và cung ứng hàng hóa ổn định trong giai đoạn trước, trong và sau tết. Đánh giá dựa trên năng lực sản xuất của các DN, hộ sản xuất và kinh doanh tại Thanh Hóa, nguồn nông sản và thực phẩm địa phương không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh mà còn có khả năng cung ứng cho các tỉnh khác và toàn quốc. Sở cũng phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hoạt động kết nối giữa DN phân phối và nhà cung cấp hàng hóa, tạo nguồn cung ổn định cho thị trường tết. Những hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn, đặc sản vùng miền mà còn góp phần tạo nguồn hàng phục vụ nhu cầu tết.

Để đáp ứng sớm và đầy đủ nhu cầu của người dân ở nông thôn, miền núi, Sở Công Thương đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp được kết hợp với các hội chợ, khuyến mãi, giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, các chuyến bán hàng về vùng sâu, vùng xa cũng được tổ chức nhằm cung cấp hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết một cách hiệu quả.

Hiện tại, hầu hết các DN và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động kết nối với các nguồn cung và đàm phán với nhà cung cấp để đảm bảo đủ số lượng hàng hóa với giá cả ổn định. Các đơn vị sẵn sàng tăng sản lượng từ 10 - 20% so với Tết Nguyên đán 2024 và 50% so với ngày thường. Tại các siêu thị lớn như Go!, Co.op Mart, The City... công tác chuẩn bị hàng hóa cho Tết Nguyên đán đã cơ bản hoàn tất.

Ngoài việc chuẩn bị hàng hóa với giá ổn định, các siêu thị còn triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu trong dịp tết, chia thành 3 giai đoạn trọng điểm: trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ cuối tháng 12/2024 đến hết tháng 2/2025. Trước tết, các mặt hàng được ưu tiên gồm bánh, mứt, kẹo, dầu ăn, đồ khô, giỏ quà tặng và thiết bị gia dụng. Giai đoạn cận tết, tập trung vào bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn, rau xanh, thủy, hải sản, hoa quả, đặc sản vùng miền và giỏ quà tết. Sau tết, trọng tâm chuyển sang rau xanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, đồ chơi và hàng tiêu dùng. Mỗi nhóm hàng đều có mức chiết khấu và hình thức khuyến mại phù hợp với nhu cầu từng thời điểm.

Tại các cửa hàng như WinMart+ và hệ thống thực phẩm sạch, cơ cấu hàng hóa cũng được điều chỉnh rõ rệt so với các tháng trước. Các sản phẩm phục vụ tết như miến, măng, mộc nhĩ, bánh đa nem, dầu ăn, gia vị, giấy ăn, bánh kẹo, bia, nước giải khát, hạt khô và sản phẩm OCOP từ các vùng miền được bày bán nhiều hơn. Đồng thời, các cửa hàng áp dụng các chương trình khuyến mại hấp dẫn như giảm giá trực tiếp 20 - 50%, “mua 2 tặng 1”, hay ưu đãi khi thanh toán trực tuyến để kích cầu tiêu dùng và thu hút khách hàng trải nghiệm. Tại các chợ dân sinh, các tiểu thương kinh doanh hàng thiết yếu ở chợ truyền thống và các hộ kinh doanh thời vụ cũng đang tích cực chuẩn bị lượng hàng hóa đầy đủ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết.

Cùng với công tác điều tiết chuẩn bị hàng hóa, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về giá, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng và gian lận thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ ổn định thị trường. Các DN chế biến được chỉ đạo chuẩn bị nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, tăng cường cung ứng hàng hóa với giá hợp lý, đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động bán hàng để ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng giá gây bất ổn.

Thị trường Tết Nguyên đán năm nay là cơ hội lớn để các nhóm hàng tăng trưởng doanh thu. Với sự huy động tối đa các kênh bán hàng và sự tham gia tích cực của DN, HTX, nguồn hàng tết được chuẩn bị dồi dào, đa dạng và phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng với giá cả hợp lý, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

Bài và ảnh: Chi Phạm