Đảm bảo an toàn thông tin liên lạc dịp tết

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được dự đoán sẽ là thời điểm dễ xảy ra các sự cố nghẽn mạng, nguy cơ mất an toàn thông tin liên lạc... Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, sẵn sàng mạng lưới phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng.

Trung tâm Điều hành thông tin VNPT Thanh Hóa.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ thoại, data của khách hàng thường tăng cao trong những ngày tết, VNPT Thanh Hóa đã chuẩn bị cụ thể, chi tiết phương án đảm bảo an ninh, an toàn mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT) trong đêm giao thừa và Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin VNPT Thanh Hóa, Nguyễn Anh Chiến, cho biết: Để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, VNPT Thanh Hóa đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn thông tin liên lạc, trong đó tập trung rà soát, đảm bảo an ninh các cơ sở hạ tầng, nhà trạm; mở rộng, tối ưu mạng lưới; chuẩn bị vật tư, thiết bị trong mọi tình huống; tăng cường công tác giám sát hoạt động của hệ thống các thiết bị VT-CNTT và các hướng lưu lượng, các dịch vụ để chủ động thực hiện các phương án dự phòng, san tải, xử lý, ứng cứu khi có tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra hoặc xảy ra nghẽn lưu lượng. Trong dịp Tết Nguyên đán, VNPT cũng sẽ tăng cường nhân sự trực vận hành hệ thống, trực xử lý ứng cứu, lắp đặt dịch vụ cho khách hàng đảm bảo các chỉ tiêu về thời gian, chất lượng dịch vụ, tránh tuyệt đối việc để khách hàng phải phản ánh, phàn nàn về chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ của nhân viên.

Cùng với việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt thì việc đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng là vấn đề được các nhà mạng đặc biệt quan tâm.

Ông Hàn Ngọc Cường, Phó Giám đốc MobiFone Thanh Hóa cho biết: An toàn thông tin và ổn định mạng lưới luôn là ưu tiên hàng đầu của MobiFone, đặc biệt trong các dịp lễ, tết khi nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông và dữ liệu tăng cao đột biến. Để đảm bảo an toàn mạng lưới, MobiFone Thanh Hóa đã thực hiện, triển khai nhiều biện pháp quan trọng như tăng cường giám sát mạng lưới - Trung tâm điều hành mạng lưới MobiFone hoạt động 24/7; đặt mức cảnh báo đặc biệt tại các khu vực có lưu lượng cao như trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Lam Sơn, các điểm du lịch khu vực tổ chức lễ hội... Đồng thời, MobiFone Thanh Hóa cũng thực hiện nâng cấp hạ tầng, thực hiện tối ưu và tự động hóa trong công tác vận hành khai thác mạng lưới. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, dung lượng mạng lưới của MobiFone được mở rộng lên 200 - 300% so với ngày thường, các hướng kết nối truyền dẫn trong nước, quốc tế được thông suốt sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng. Đảm bảo năng lực chống nghẽn mạng bất thường tại các khu vực trọng điểm, thời gian cao điểm như các bến xe, ga tàu đón Nhân dân về quê ăn tết trong các dịp lễ giáng sinh, giao thừa, điểm bắn pháo hoa...

Để phòng chống tấn công mạng, MobiFone cũng đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng và sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ an ninh mạng. Đặc biệt, MobiFone Thanh Hóa cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng để xử lý nhanh chóng bất kỳ sự cố nào phát sinh, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, đảm bảo liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các đơn vị VT-CNTT trên địa bàn xây dựng và triển khai tốt Phương án Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; triển khai phương án kỹ thuật đảm bảo mạng lưới phục vụ tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng tốt, phục vụ chuyển tải thông tin đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày...

Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các đơn vị VT-CNTT phối hợp với các cơ quan Nhà nước tại địa phương, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp luật.

Bài và ảnh: Linh Hương