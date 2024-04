Giữ vững an ninh vùng biên Mường Lát

Thời gian qua, mặc dù tình hình có nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Mường Lát. Tuy nhiên, với sự chủ động tham mưu và triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tình hình ANTT trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát cơ bản ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, “điểm nóng”.

Công an huyện Mường Lát tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Mường Lát.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Công an huyện Mường Lát đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, các ban chỉ đạo cấp huyện hơn 100 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng công an Nhân dân. Trọng tâm là thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, công an huyện đã ban hành hơn 250 kế hoạch, phương án, hướng dẫn và hàng trăm văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Tổ chức hội nghị ký kết biên bản hợp tác bảo đảm ANTT giữa Công an huyện Mường Lát với Công an 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu (Lào). Cùng với đó, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 28 văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trọng tâm là bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác phòng ngừa, giải quyết khiếu kiện, quản lý hoạt động từ thiện, đối ngoại, phòng ngừa hoạt động lừa đảo trên không gian mạng; đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc Mông. Tham mưu chính quyền quản lý, tiến hành biện pháp phòng ngừa hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người Mông tham gia hoạt động phỉ Lào, hoạt động lập “Nhà nước Mông”. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân địa phương xuất cảnh lao động trái phép ra nước ngoài...

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường, Công an huyện Mường Lát đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, trọng tâm là công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thực hiện có hiệu quả các đề án của UBND tỉnh, UBND huyện về đấu tranh phòng chống tội phạm; phương án, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác mở các đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật trên mạng xã hội thông qua các trang

facebook, zalo của công an huyện, công an các xã, thị trấn và hệ thống loa phát thanh từ huyện đến các bản, khu phố, các cuộc họp ở thôn, bản. Làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các đồn biên phòng, công an 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu tiến hành điều tra cơ bản theo 3 lớp, 5 lĩnh vực, đấu tranh chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, từng bước chuyển hóa địa bàn. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện không còn điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không còn bản rất phức tạp về ma túy.

Kết quả, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Công an huyện Mường Lát đã khởi tố 25 vụ, 44 bị can phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 57 vụ, 93 đối tượng phạm tội về ma túy; 2 vụ, 7 bị can về môi trường; 1 vụ làm giả tài liệu, hồ sơ của cơ quan, tổ chức; bắt, thanh loại 5 đối tượng truy nã...

Bài và ảnh: Khắc Công