Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023- 2028

Chiều 14/4, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TP Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa; sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, các đồng chí hội viên, Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Thanh Hoá đã tập hợp được gần 500 hội viên, đại diện cho hàng nghìn cựu sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ từng công tác trong lực lượng CAND đã nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong suốt quãng thời gian hơn 30 năm hoạt đông, Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Thanh Hoá đã góp phần quan trọng giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của CAND nói chung, Công an Thanh Hoá nói riêng, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đảm bảo an ninh - trật tự, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thời gian qua, Câu lạc bộ Công an hưu trí TP Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an TP Thanh Hóa tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo việc triển khai thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ngày 26/3/2024 Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ra quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa gồm 43 thành viên. Ngay sau khi được công nhận, Ban vận động đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/4/2024 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1442 về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa.

Đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra các phương hướng hoạt động đó là: Từng bước xây dựng, hoàn thiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong toàn khóa và từng năm, từng quý để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực; chăm lo các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, vật chất, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đề xuất lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Hội. Tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với Hội Cựu chiến binh và các tổ chức hội trong thành phố nhằm tích lũy kinh nghiệm trong điều hành hoạt động, giúp cho hoạt động của Hội thêm phong phú và đạt hiệu quả thiết thực...

Đại hội biểu quyết bầu Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành ra mắt.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra.

Quốc Hương