Đại hội đại biểu MTTQ xã Cẩm Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 05/10, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 102 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Cẩm Thủy phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Đến cuối năm 2024, toàn xã có 80,43% hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liên tục; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 52 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy Trần Thị Hạnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà tạm, nhà dột trên địa bàn tỉnh, toàn xã vận động được 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ của địa phương và sự hỗ trợ của tỉnh, đã xây mới và sửa chữa 28 nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận từ năm 2024 đến nay. Đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 với các giải pháp cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật của MTTQ xã Cẩm Thủy đạt được thời gian vừa qua.

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, MTTQ xã Cẩm Thủy cần đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong Nhân dân. Tiếp tục vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả. Tăng cường phối hợp với chính quyền, lắng nghe ý kiến Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu mới, góp phần xây dựng xã Cẩm Thủy phát triển toàn diện theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Đại hội đã hiệp thương cử 49 vị tham gia Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI. Bà Trần Thị Hạnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phan Nga