Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 2/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và đơn vị cấp tỉnh cùng 365 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Đại hội.

Lan tỏa phong trào nhân đạo

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trong bối cảnh có những thay đổi về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, mạng lưới tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn hoạt động đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn tỉnh hiện có 63.400 hội viên hoạt động, 127 câu lạc bộ tình nguyện viên và 9.754 tình nguyện viên Chữ thập đỏ nòng cốt.

Tuy tổ chức Đại hội trước 1 năm, nhưng các cấp hội đã triển khai thực hiện thắng lợi tất cả 9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ X đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khóa X Nguyễn Quốc Thanh phát biểu khai mạc Đại hội.

Các hoạt động trọng tâm của hội tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và hướng về cơ sở, sát đúng với nhu cầu thiết thực của đối tượng. Nhiều hoạt động đã chuyển sang các mục tiêu nhân đạo phát triển bền vững. Các phong trào, cuộc vận động, mô hình hoạt động của hội phong phú, đa dạng, có chiều sâu, thu hút được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm hành động “Đổi mới - Chuyển đổi số - Nhân đạo - Bền vững”, nhiệm kỳ 2026 -2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt, điều phối trong hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực vận động và kết nối nguồn lực xã hội; thực hiện hiệu quả công tác xã hội nhân đạo; chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Đổi mới, chuyển đổi số để công tác nhân đạo chuyên nghiệp, bền vững hơn

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn để các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đánh giá cao phương châm hành động “Đổi mới - Chuyển đổi số - Nhân đạo bền vững”, coi đây là định hướng phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031, các đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo; khẳng định rõ vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Các cấp hội cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tăng cường phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị để công tác nhân đạo trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn theo hướng thiết thực, bền vững; chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện học tập và nâng cao năng lực tự vươn lên của người nghèo, người yếu thế.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa XI cần sớm cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đưa các chủ trương nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 54 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa X được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh trao thư chúc mừng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI.

Đại hội đã suy tôn đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh chúc mừng Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh với dòng chữ “Đoàn kết - Trách nhiệm - Nhân ái - Chung sức vì sự nghiệp nhân đạo xứ Thanh”; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh đã trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này nhiều cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo, từ thiện.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hợi