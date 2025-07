Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 30/7, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ cùng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên VKSND hai cấp, 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh và các chi bộ đều hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nổi bật, VKSND hai cấp đã kiểm sát 10.275 tố giác, tin báo về tội phạm; tiến hành 222 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại cơ quan điều tra.

Qua công tác kiểm sát, ban hành 11.297 yêu cầu kiểm tra, xác minh, 224 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 82 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; 50 thông báo rút kinh nghiệm.

Viện trưởng VKSND tỉnh Trần Thế Kính phát biểu tại đại hội.

Viện Kiểm sát quyết định truy tố 10.954 vụ án hình sự, 22.206 bị can (đạt 99,3%), đình chỉ 78 vụ, 114 bị can. Không có trường hợp đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường. Ban hành 87 thông báo rút kinh nghiệm. Thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 11.124 vụ, 22.714 bị cáo.

VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 39.423 vụ, việc án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, đã giải quyết 36.376 vụ, việc (đạt 92,2%); thụ lý kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 918 vụ, việc...

Đại biểu tham gia phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ VKSND tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, cải cách chế độ công vụ, công chức; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, nâng cao chất lượng công tác quản lý, rèn luyện đảng viên, công chức và đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Tăng cường các biện pháp nhằm chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ án hình sự xảy ra; đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà biểu dương những thành tích mà Đảng bộ VKSND tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong bối cảnh mới của nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Đảng bộ tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là các chủ trương, nghị quyết trong lĩnh vực tư pháp.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, động lực, hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án... Tránh việc oan sai, phải đình chỉ bị can do hành vi không cấu thành tội phạm.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động của ngành và phục vụ Nhân dân.

Quan tâm xây dựng các cơ quan, đơn vị văn hoá, kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, đảng viên, công chức.

Tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc...

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã công bố và trao các Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND nhiệm kỳ 2025-2030.

Công bố và trao Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

