Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa

Sáng 26/6, Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Theo Báo cáo chính trị tại đại hội, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thử thách, song Đảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ, có 10/10 chỉ tiêu đều vượt Nghị quyết Đại hội, tăng trưởng ở mức cao so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, 97% người dân đô thị và 90% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch thuộc khu vực cấp nước của Công ty. Tỷ lệ nước thất thoát được giảm dần hàng năm từ 20% đầu nhiệm kỳ đến nay còn 16,5%. Tổng doanh thu đạt 2.178 tỷ đồng, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế đạt 296 tỷ đồng, tăng 228%; nộp ngân sách nhà nước 253 tỷ đồng...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới. Hoạt động của các đoàn thể ngày càng hiệu quả, phong phú và toàn diện. Cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Công ty.

Lãnh đạo Công ty phát biểu tại đại hội.

Đảng bộ Công ty được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công ty được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3, nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện dân chủ, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá, an toàn, làm chủ; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ, nâng cao tính tự chủ, liên kết, thu hút nguồn vốn xã hội hoá mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh Đỗ Hồng Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đẩy mạnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng nhanh khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy tối đa việc thanh toán tiền nước không sử dụng tiền mặt của khách hàng. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước...

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025- 2030

Đồng chí Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025- 2030.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Quốc Hương