Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 7 năm 2021

Căn cứ lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho đợt này là 248.000 liều (bao gồm 200.000 liều vắc xin Vero Cell, 48.000 liều vắc xin Astra Zeneca) và để chủ động tổ chức công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đợt 7 năm 2021.

Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 7 là người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp với số lượng là 200.000 liều vắc xin Vero Cell. Các đối tượng theo kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11-8-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 với số lượng 48.000 liều vắc xin Astra Zeneca. Phạm vi triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng do cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tổ chức theo kế hoạch của các địa phương, bao gồm: Các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện (kể cả công lập và tư nhân); Trung tâm Y tế; Trạm Y tế; Cơ sở y tế tiêm chủng dịch vụ; Cơ sở y tế các Bộ, ngành... Ngành y tế chủ động bố trí sẵn sàng các tổ, đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện nhân lực, thuốc, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng. Đồng thời huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch COVID-19; an ninh, trật tự tại tất cả các điểm tiêm chủng.

Tô Hà