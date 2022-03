Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh, thành có tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cao nhất cả nước

(Baothanhhoa.vn) - TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An và Thanh Hóa là 5 địa phương đứng đầu cả nước về số liều tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến ngày 14/3/2022. Số liều tiêm của địa phương so với tổng số liều tiêm của cả nước lần lượt là: TP Hồ Chí Minh 10,32%, Hà Nội 8,22%, Đồng Nai 3,2%, Nghệ An 3,18% và Thanh Hóa 3,11%.