Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với trẻ em

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em tập trung trên địa bàn tỉnh tăng cường đảm bảo các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ an toàn cho trẻ em; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng các phương án ứng phó cụ thể, phù hợp khi có trường hợp cán bộ là F0, F1 và khi có trẻ em đang được quản lý, nuôi dưỡng tại đơn vị là F0, F1; Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho cán bộ quản lý, người chăm sóc trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em công lập và ngoài công lập, người làm việc ở các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình trẻ em và các vấn đề về trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh bảo đảm ưu tiên chăm sóc, điều trị, thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em đang cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Điều 14 của Luật Trẻ em; Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người chăm sóc trẻ em tại các trường học, các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc trẻ em công lập và ngoài công lập, người làm việc ở các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp chuẩn bị và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 cho học sinh khi đi học trở lại trường. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong, ngoài trường, lớp học; khử khuẩn toàn bộ đồ dùng dạy và học; thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, các vật dụng, học cụ, đồ chơi dùng chung hằng ngày; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị y tế đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 như: thiết bị, thuốc của y tế trường học; phòng cách ly y tế tạm thời; nước sạch, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự trữ, bố trí các địa điểm rửa tay thuận tiện bằng nước sạch và xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn có cồn cho học sinh tại các trường học; Chủ động trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh để kiểm soát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ của học sinh trước khi đến trường (nếu có biểu hiện đang ho, sốt thì chủ động cho con em nghỉ học); Hàng ngày, tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho học sinh và giáo viên, thực hiện giãn cách học sinh giờ tan trường, mỗi khối ra về cách nhau từ 05 đến 10 phút. Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, ngoài thực hiện các biện pháp phòng dịch nói chung còn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh ăn bán trú; Phối hợp với Sở Y tế có phương án xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống có học sinh là F0, F1 tại các trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh trong đại dịch COVID-19.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn cho cha, mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ em, người cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, người hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội và trẻ em về các biện pháp chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng khi trẻ em phải cách ly y tế tập trung, tại nhà và thực hiện giãn cách xã hội (sử dụng các ấn phẩm truyền thông đã được Cục Trẻ em phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức quốc tế xây dựng, phát hành); Tuyên truyền sâu rộng các chính sách, quy trình, thủ tục hỗ trợ đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19. Triển khai nhanh nhất với thủ tục đơn giản nhất, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với chính sách hỗ trợ người mang thai, người nuôi con dưới 06 tuổi, trẻ em bị nhiễm COVID-19, trẻ em phải cách ly y tế đã hoàn thành điều trị và cách ly y tế theo đúng quy định...

BĐT