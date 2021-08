Công an TP Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Công an Thanh Hóa

Sau hơn 40 ngày xung phong tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh để chung tay phòng, chống dịch COVID-19, mới đây đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Công an Thanh Hóa đã kết thúc chuyến công tác.

Tại TP Hồ Chí Minh, sau hơn 40 ngày với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đội ngỹ y, bác sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa đã miệt mài dốc hết sức lực, quên đi sức khỏe của mình, không ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu chữa cho Nhân dân tại các Bệnh viện thuộc TP. Hồ Chí Minh và các can, phạm nhân nhiễm COVID-19 tại các Trại tạm giam thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh.

Bày tỏ sự xúc động sau khi các đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngày 11-8-2021, Công an TP. Hồ Chí Minh đã có thư cảm ơn sự đồng hành và sẻ chia của Nhân dân cả nước nói chung, đội ngỹ y, bác sĩ CAND nói riêng đối với TP. Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch. Trong Thư cảm ơn, thay mặt lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc đã trân trọng ghi nhận, cảm ơn, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của toàn thể cán bộ y, bác sĩ các Bệnh viện ngành Công an nói chung và Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh mong muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị công tác, các y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa tinh thần lương y như từ mẫu, phát huy năng lực chuyên môn, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho bản thân, góp phần cùng cả nước khống chế, đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh.

Thái Thanh