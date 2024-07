Công tác cán bộ góp phần bảo vệ, phát triển rừng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ (CB). Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh luôn xác định vai trò, tầm quan trọng của CB và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) kiểm lâm, nhất là việc xây dựng đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ rừng (BVR) và phát triển rừng (PTR) trên địa bàn tỉnh.

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa tập huấn nghiệp vụ công tác PCCCR cho công chức, viên chức.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa Trần Ngọc Thông, cho biết: Những năm qua, đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng kiểm lâm vững mạnh, trong đó coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, đủ sức làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thừa hành pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ CB, CCVC là nhân tố quyết định trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với yêu cầu của giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ số trong lĩnh vực lâm nghiệp, đòi hỏi phải có đội ngũ CCVC đáp ứng yêu cầu, vì vậy công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao áp dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là vô cùng cần thiết để bắt kịp sự phát triển chung của cả nước.

Trong năm 2023, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã cử 3 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, 1 đồng chí bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức 6 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CCVC kiểm lâm về lĩnh vực thanh tra pháp chế, quản lý BVR, sử dụng rừng, PTR, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, kỹ năng tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân, tiếp nhận và xử lý thông tin, phòng cháy, chữa cháy cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sử dụng máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ trong BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Bên cạnh đó đã cử nhiều lượt CB tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện do tỉnh, huyện tổ chức... Từ đó đã xây dựng được đội ngũ CB vững mạnh chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác theo từng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Do đó, những năm qua tình hình an ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, rừng phòng hộ được bảo vệ và phát triển ngày càng tốt hơn, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng biên giới. Rừng sản xuất được mở rộng về quy mô diện tích, bố trí cơ cấu cây trồng thích hợp, từ đó đã hình thành được các vùng nguyên liệu tập trung, vùng luồng, vùng gỗ nguyên liệu, tài nguyên rừng đã và đang trở thành nguồn thu nhập chính của Nhân dân trong huyện.

Ồng Nguyễn Duy Vĩnh, Trưởng Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Nhằm nâng cao năng lực CCVC kiểm lâm, chi cục đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng CB, đảng viên, CCVC Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025” và Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ CB lãnh đạo quản lý và CCVC kiểm lâm, giai đoạn 2022-2025”. Để thực hiện nghị quyết và đề án, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý Nhà nước cho đội ngũ CB chủ chốt, VC kiểm lâm; đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2020-2025; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC hằng năm; tạo điều kiện thuận lợi CCVC có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm tham gia các lớp đào tạo đại học hệ không tập trung các chuyên ngành luật, Luật Lâm nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CCVC các đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, thực hiện điều động, luân chuyển CB lãnh đạo và CCVC các phòng, đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC không giữ chức vụ quản lý; thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch CB gắn với việc luân chuyển, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ CB đủ về số lượng, chất lượng...

Từ năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã cử 11 CC đi đào tạo lý luận chính trị, 2 CCVC đào tạo thạc sĩ; 10 CCVC đào tạo đại học văn bằng 2, 5 CC tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3; 45 CCVC tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cấp phòng và tương đương, 9 CC tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý cho CB quản lý cấp phòng. Cùng với đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác cho 842 lượt CCVC, 340 lượt CCVC tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do sở, ngành cấp trên tổ chức. Công tác điều động và bổ nhiệm CC lãnh đạo quản lý, điều động CC không giữ chức vụ quản lý được quan tâm. Từ năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã điều động và bổ nhiệm 38 CC giữ chức vụ lãnh đạo; 29 CCVC không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Cùng với đó, hằng năm Chi cục Kiểm lâm tỉnh đều ban hành kế hoạch định kỳ chuyển đổi, điều động CCVC theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt việc phân cấp trong tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo định hướng cho CCVC. Đến nay, 100% CB, CCVC đạt chuẩn và trên chuẩn, qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ BVR, PTR trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn còn thiếu 67 CCVC so với biên chế được giao. Việc thiếu người làm việc với số lượng lớn như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiều đơn vị kiểm lâm cơ sở trong tỉnh chưa bố trí được thời gian nghỉ cho CCVC kiểm lâm theo quy định. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển dụng CC, hoặc tổ chức thực hiện việc xét tuyển CC riêng cho lực lượng kiểm lâm theo quy định, qua đó góp phần nâng cao công tác BVR, PCCCR trong giai đoạn hiện nay.

Bài và ảnh: Khắc Công