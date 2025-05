Công nghệ quân sự mới của Trung Quốc có thể đánh bại Golden Dome của Mỹ

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vật liệu mới có thể giúp chế tạo tên lửa và máy bay chiến đấu tàng hình có hiệu quả vượt trội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về sáng kiến ​​“Golden Dome”. Ảnh: AP.

Công nghệ này có khả năng làm giảm hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, bao gồm cả “Golden Dome” được Tổng thống Donald Trump quảng bá rầm rộ.

Theo Newsweek, Mỹ lo ngại về kho tên lửa liên lục địa (ICBM) ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga, bao gồm cả tên lửa siêu thanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh bắt đầu xây dựng “Golden Dome”, một lá chắn tên lửa vệ tinh. Bắc Kinh cho biết họ “rất quan ngại” về dự án này, lấy cảm hứng từ Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược, hay “Star Wars”, do cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đề xuất vào những năm 1980 trong Chiến tranh Lạnh.

Thông thường, máy bay và tên lửa phát ra bức xạ nhiệt mạnh, được tạo ra bởi các thành phần quá nhiệt như vòi phun khí thải, làm tăng nguy cơ bị phát hiện. Nhiệt độ này cũng có thể làm suy giảm và thậm chí phá hủy cấu trúc của vật liệu tiêu chuẩn.

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc do Giáo sư Li Qiang của Đại học Chiết Giang đứng đầu đã nêu chi tiết một giải pháp khả thi cho vấn đề này trong một nghiên cứu được công bố vào tháng 3.

Theo báo South China Morning Post, vật liệu mới của họ được thiết kế để tránh cả công nghệ phát hiện bằng sóng cực ngắn và hồng ngoại được sử dụng rộng rãi trong hoạt động giám sát quân sự hiện đại, ngay cả khi tiếp xúc với nhiệt độ cực cao.

Để kiểm tra khả năng tàng hình của vật liệu này, nhóm nghiên cứu đã so sánh nó với một vật đen tiêu chuẩn hoặc một bề mặt hấp thụ nhiều loại bức xạ khác nhau.

Ngay cả khi được nung nóng đến 700 độ C, vật liệu này vẫn phát ra nhiệt độ bức xạ thấp hơn nhiều - 422 độ C so với nhiệt độ 690 độ của vật liệu đen.

Bước đột phá nằm ở cấu trúc nhiều lớp của vật liệu, bao gồm một “mặt siêu vật liệu” chuyên biệt, một lớp được thiết kế chính xác theo mô hình để kiểm soát cách sóng radar và sóng hồng ngoại tương tác với nó.

Li Qiang, giáo sư tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Quang học thuộc Đại học Chiết Giang, viết: “Thiết bị của chúng tôi đạt được nhiệt độ hoạt động tối đa và khả năng tản nhiệt vượt trội so với công nghệ hiện tại về khả năng tàng hình bằng tia hồng ngoại nhiệt độ cao và vi sóng cùng lúc”.

Hiện các chuyên gia vẫn chưa biết liệu vật liệu mới này có được tích hợp vào nền tảng vũ khí của Trung Quốc hay không.

TD