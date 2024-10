Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Một vị trí sạt lở ăn sâu vào đất nông nghiệp và đường dân sinh.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, đặc biệt là mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024 gây ra, trên địa bàn huyện Thường Xuân xảy ra mưa lớn. Tại thôn Xuân Thắng và thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, mực nước sông Âm dâng cao, dòng chảy xiết, gây xói lở các đoạn bờ sông với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.100m.

Tại thôn Hưng Long vị trí sạt sâu nhất khoảng 50m, chiều dài sạt lở khoảng 650m; có nguy cơ gây mất an toàn đến tính mạng và tài sản của 77 hộ dân/346 nhân khẩu, 2,4km đường dân sinh, tuyến đường điện 35kV, tuyến kênh xi phông (TX17), 3 nhà van thuộc hệ thống kênh Nam sông Chu, Bắc sông Mã, 30ha đất sản xuất nông nghiệp (16ha mía, 14ha lúa) và 2 khu nghĩa trang của thôn.

Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thường Xuân triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không cho người, phương tiện, vật nuôi đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở.

Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Thường Xuân tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, UBND huyện Thường Xuân tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý sạt lở khu vực nêu trên đảm bảo ổn định lâu dài, theo đúng quy định của pháp luật.

TS (Nguồn: UBND tỉnh Thanh Hoá)