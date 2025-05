Công an tỉnh Thanh Hóa bảo đảm an toàn công tác tạm giữ, tạm giam

Sau khi không còn tổ chức Công an cấp huyện đồng nghĩa với việc 26 Nhà tạm giam, tạm giữ của Công an cấp huyện cũng dừng hoạt động. Song, với việc chuẩn bị, lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ bài bản, khoa học, đến thời điểm này, công tác tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra ổn định, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cán bộ Đội phân trại Quản lý phạm nhân giám sát can, phạm nhân trong lao động, sản xuất.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam và cải tạo, giáo dục phạm nhân nhằm phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, những năm qua, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Mặc dù áp lực và khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kể từ ngày 1/3, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy lực lượng Công an nhân dân, mô hình Công an 3 cấp “Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã toàn diện, bám cơ sở” chính thức đi vào hoạt động, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành sắp xếp lại hệ thống các cơ sở tạm giữ, tạm giam tại Công an cấp huyện trước đây một cách khoa học, hợp lý và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 17 phân trại tạm giam khu vực đặt tại trụ sở Công an huyện cũ ở 17 địa phương trọng điểm. Đây là các địa phương có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho việc di chuyển, áp giải đối tượng, đồng thời là các đơn vị có chất lượng cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ công tác giam giữ. Cùng với đó, Công an tỉnh bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an cấp huyện cũ tiếp tục đảm nhiệm các nhiệm vụ ở các phân trại tạm giam và bổ sung nhân lực từ Công an tỉnh để đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ.

Trại tạm giam Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng để phạm nhân yên tâm cải tạo tốt.

Sau hơn 2 tháng thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, công tác tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Thượng tá Nguyễn Quang Tuyến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Để đảm bảo an toàn, tất cả can, phạm nhân ở các trại tạm giữ Công an cấp huyện mà không bố trí phân trại tạm giam, chúng tôi đều thực hiện di chuyển về Trại tạm giam Công an tỉnh để quản lý, giáo dục. Các cán bộ phải được quán triệt thường xuyên về trách nhiệm thực thi công vụ, đảm bảo duy trì nghiêm chế độ thường trực, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Trại tam giam Công an tỉnh và các phân trại khu vực trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự. Ký quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và 5 bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự và khám chữa bệnh định kỳ cho phạm nhân. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tụy với công việc cho cán bộ, chiến sĩ.

Trại tạm giam Công an tỉnh ký quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh trong bảo đảm an ninh, trật tự và khám chữa bệnh.

Cùng với đó, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các tình huống xâm phạm, móc nối, cấu kết giữa các đối tượng đang bị giam giữ, chấp hành án tại trại. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của phạm nhân, bị can, bị cáo, người bị tạm giữ hình sự... không để xảy ra tình trạng bạo lực, đánh nhau, gây rối cũng như các hành vi vi phạm khác".

Cho đến thời điểm này, tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về sắp xếp, bố trí các phân trại tạm giam, kho vật chứng Công an địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát và thống nhất xây dựng phương án rút từ 17 phân trại tạm giam khu vực hiện nay xuống còn 9 phân trại. Trong đó, lấy Trại tạm giam Công an tỉnh làm trung tâm và bố trí phân trại vệ tinh. Gắn việc bố trí phân trại khu vực với địa điểm bố trí Cơ quan điều tra khu vực và các kho vật chứng, đồng thời mở rộng diện tích, trang cấp thiết bị nghiệp vụ.

Khi triển khai thực tế, phương án này sẽ đảm bảo công tác tạm giam, tạm giữ phù hợp với yêu cầu điều tra, tố tụng trong tình hình mới, đồng thời nâng cao chất lượng tạm giam, tạm giữ trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác đặt ra, Công an tỉnh đang nhanh chóng triển khai và quyết tâm thực hiện sắp xếp, bố trí Phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Mai Hà (CTV)