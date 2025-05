Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025

Sáng 7/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2025.

Toàn cảnh buổi lễ.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, coi trọng và có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông. Do vậy công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông của Bộ CHQS tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và bảo đảm an toàn giao thông năm 2025.

Tại Lễ mít tinh, Cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”. Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn lao động và an toàn giao thông năm 2025; giữ vững thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn trong sinh hoạt, học tập, lao động, công tác và khi tham gia giao thông. Kết quả phong trào thi đua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Lê (CTV)