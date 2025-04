Công an Thanh Hóa tập trung tối đa lực lượng đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng tỏa sáng” sẽ chính thức khai mạc vào tối mai (26/4) tại sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho mùa du lịch biển năm 2025 đầy sôi động và hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phương án bảo đảm ANTT khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025.

Là thành phố biển năng động với bãi biển đẹp và nhiều dự án, tổ hợp vui chơi giải trí đang được hoàn thiện và đưa vào khai thác, những năm gần đây Sầm Sơn luôn là điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Năm nay, để chuẩn bị cho hè du lịch biển diễn ra an toàn, bình yên, các cấp, các ngành và lực lượng Công an Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật được cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn, nhất là lực lượng công an quan tâm đặt lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng TP biển Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của du khách.

Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, răn đe, hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra các loại tội phạm trong các sự kiện, hoạt động lễ hội du lịch, nhất là trong thời gian diễn ra khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành phương án phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong đêm diễn ra Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2025. Trong đó, huy động 400 cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ khối điều tra phòng, chống tội phạm thành lập 112 tổ công tác, mỗi tổ từ 2 đến 5 đồng chí tiến hành cắm chốt, tuần tra lưu động tại các khu vực tập trung đông người như: Khu vực Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội, tuyến đường Hồ Xuân Hương, các khu vui chơi giải trí, bãi biển, khu vực có nhiều quán ăn đêm... để triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo tội phạm, đồng thời phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động như: Trộm cắp, móc túi, cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, ma túy...

Lực lượng công an chủ động kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, chủ cơ sở lưu trú chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý tài sản, phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

Cùng với đó, các lực lượng tăng cường sẽ thành lập các tổ công tác vừa tiến hành cắm chốt cố định, vừa tổ chức tuần tra lưu động (đi bộ) tại các khu vực tập trung đông người sử dụng loa pin cầm tay hoặc trực tiếp nhắc nhở người dân và du khách có sơ hở trong việc bảo vệ tài sản nêu cao cảnh giác, cất giữ tài sản, không tạo sơ hở để đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, chủ động phát hiện và kịp thời triển khai lực lượng để ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội. Riêng các lực lượng chuyên trách về công tác phòng, chống tội phạm mà nòng cốt là các trinh sát và điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương được huy động sẽ tập trung rà soát, nắm tình hình từ sớm, từ xa để tham mưu, phối hợp ngăn chặn và xử lý ngay các vấn đề liên quan đến ANTT ngay từ khi phát sinh.

Ngoài các tổ công tác cắm chốt cố định, Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ tuần tra lưu động khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phối hợp, hỗ trợ lực lượng cắm chốt quan sát, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trước đó, bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, công an các xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn và các địa bàn giáp ranh đã chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và mạng xã hội zalo, fanpage, facebook về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nhắc nhở người dân cảnh giác phòng ngừa, tự bảo quản tài sản cá nhân của mình, không để kẻ gian lợi dụng móc túi, trộm cắp; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng và camera giám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh trên các trục đường lớn hướng camera ra các tuyến phố chính và kết nối, chia sẻ hình ảnh từ camera giám sát với lực lượng công an. Đồng thời, bố trí cán bộ, chiến sĩ sử dụng các máy quay ghi hình và flycam để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn phối hợp triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, công an các xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là các cơ sở kinh doanh có nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, theo phương châm: Công tác quản lý hành chính phải phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa tội phạm.

Một mùa hè du lịch mới đã bắt đầu, hứa hẹn nhiều khởi sắc nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Với những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng công an, tin tưởng rằng tình hình ANTT trên địa bàn TP Sầm Sơn mùa du lịch biển 2025 nói chung, khai mạc lễ hội du lịch nói riêng sẽ được bảo đảm ổn định; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ được kiềm chế và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn của du khách trong và ngoài nước.

