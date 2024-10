Công an Thanh Hóa kiên quyết không để các đối tượng truy nã ngoài vòng pháp luật

Với phương châm kiên quyết không để đối tượng truy nã ở ngoài vòng pháp luật, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tổng kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình và tổ chức bắt, tuyên truyền, vận động 46 đối tượng truy nã ra đầu thú. Qua đó, đã kéo giảm 51,89% số đối tượng truy nã trốn trong nước, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Công an tỉnh Thanh Hóa mở đợt cao điểm tổng truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Xác định công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ quan trọng, góp phần kiềm chế và phòng ngừa tái phạm tội, đồng thời phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án. Ngay từ đầu năm 2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tất cả các lực lượng tập trung bắt số đối tượng truy nã. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tranh thủ uy tín, sự ủng hộ của những người có uy tín trong gia đình, dòng họ để vận động người bị truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mặt khác, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch 279 về Tổng truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, tập trung xác minh, truy bắt, vận động, thanh loại, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm 50% số đối tượng truy nã trong nước. Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập 2 Tiểu ban truy nã, gồm 66 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy và CBCS là những trinh sát có kinh nghiệm từ các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh do Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT và Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm Trưởng mỗi Tiểu ban.

Ngay sau khi được thành lập, 2 Tiểu ban đã nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với tuyên truyền, vận động thuyết phục các đối tượng truy nã ra đầu thú. Chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương khác nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng tập trung vào hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, để “khóa chặt” việc phát sinh đối tượng truy nã, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ người bị kết án phạt tù tại ngoại, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng không để đối tượng trốn khỏi nơi cư trú; làm tốt công tác quản lý đối tượng ngay từ giai đoạn xác minh nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra, truy tố vụ án hình sự; vận dụng linh hoạt các biện pháp truy tìm, tổ chức điều tra sâu khi đối tượng có dấu hiệu đi khỏi địa phương, kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng đủ điều kiện áp dụng theo qui định của pháp luật, sử dụng các biện pháp, thời hạn điều tra theo tố tụng hình sự truy bắt bằng được các bị can không có mặt tại nơi cư trú, không để phát sinh đối tượng truy nã mới do chủ quan.

Sau khi thành lập 02 Tiểu ban đã tập trung tham mưu cho Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh các biện pháp, giải pháp trọng tâm để bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã. Đặc biệt, đã kịp thời nhận diện và thay đổi tư duy, biện pháp nghiệp vụ từ đấu tranh chuyên án truy xét với đối tượng truy nã sang đấu tranh chuyên án trính sát đối với đối tượng truy nã và các quan hệ nghi vấn của đối tượng truy nã, chuyển trọng tâm từ việc xác minh lần theo thông tin đối tượng truy nã sang tập trung khai thác các mối quan hệ nghi vấn của đối tượng truy nã. Tổ chức phân công lực lượng tiến hành điều tra sâu, xác minh kỹ các trường thông tin liên quan đến từng đối tượng truy nã, đồng thời mở rộng, phát triển các trường thông tin đến thân nhân của đối tượng để sang lọc mọi thông tin liên quan đến đối tượng. Từ đó lần ra manh mối bắt giữ và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Nhờ chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các biện pháp công tác nên chỉ sau gần 5 tháng ra quân, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bắt, vận động đầu thú 46 đối tượng truy nã. Trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bỏ trốn lâu năm. Qua đó đã kéo giảm 51,89% đối tượng truy nã trốn trong nước so với đầu kỳ năm 2024.

Điển hình, ngày 11/9/2024, tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Triệu Thị Huyền Trang, sinh năm 1986 quê ở tỉnh Kiên Giang. Đây là đối tượng có 2 Lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Kiên Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Lực lượng Công an bắt, di lý đối tượng truy nã Đỗ Thanh Bình từ Lào về Thanh Hóa.

Mới đây nhất, ngày 26/10/2024 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và di lý đối tượng Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1976, nguyên là giảng viên Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa từ Lào về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 10/2016, sau khi phạm tội, Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó lẩn trốn ở nhiều địa phương trong cả nước, cuối cùng trốn sang Lào để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, kiên quyết không để kẻ phạm tội sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì lần theo dấu vết của các đối tượng, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau hơn 1 tháng tập trung điều tra, xác minh, Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ Đỗ Thanh Bình khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nước bạn Lào.

Phát huy hiệu quả công tác truy nã tội phạm đã đạt được, trong thời gian tới, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, gia đình, cơ quan, nơi cư trú của đối tượng để giám sát, quản lý bị can tại ngoại, tạm hoãn thi hành án, hạn chế số đối tượng bỏ trốn phải ra quyết định truy nã. Đồng thời, không ngừng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông để đăng tải thông tin các đối tượng truy nã, kết hợp với khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác, truy bắt đối tượng truy nã.

Thái Thanh (CTV)