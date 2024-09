Công an huyện Thường Xuân: Nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Thời gian qua, hoạt động tội phạm trên không gian mạng trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Thường Xuân nói riêng diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn tinh vi, mức độ thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH) trên địa bàn huyện.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy (Công an huyện Thường Xuân) thực hiện biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án trên không gian mạng.

Trung tá Lê Văn Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy, Công an huyện Thường Xuân, cho biết: Trước tình hình trên, Công an huyện Thường Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân nâng cao ý thức cảnh giác với loại tội phạm này. Hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, trên hệ thống loa truyền thanh, sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền pháp luật với biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; xây dựng video tuyên truyền các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm; thường xuyên cập nhật trên các trang thông tin điện tử chính thống danh sách các ứng dụng, trang web có nội dung xấu, độc để người dân biết và chủ động phòng ngừa.

Bên cạnh đó, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển tiền trên địa bàn nằm ngoài hệ thống ngân hàng để tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện tội phạm, hiểu biết pháp luật để góp phần vào công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng tiến hành ngăn chặn những người nhẹ dạ, cả tin chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Song song với giải pháp phòng ngừa, Công an huyện Thường Xuân chủ động nắm bắt tình hình trên không gian mạng, phát hiện, đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thống kê, từ năm 2023 đến nay, Công an huyện Thường Xuân thụ lý, điều tra 6 vụ án công nghệ cao/19 bị can, trong đó có 2 vụ án/2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 vụ/10 bị can hoạt động tín dụng đen; 1 vụ/3 bị can mua bán trái phép tài khoản ngân hàng; 1 vụ/4 bị can mua bán người dưới 16 tuổi, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi. Trong đó, có một số vụ án tiêu biểu như: Chuyên án 0323T, bắt 7 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 3 tỷ đồng; phối hợp với Phòng Hình sự (Công an tỉnh) phá 2 chuyên án 1222T và 623T, bắt, khởi tố 21 vụ/25 bị can về hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Triệt phá thành công vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi, khởi tố 2 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi, 1 bị can về tội mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm, 1 bị can về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Trước xu thế các ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ cao bị các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, thời gian tới, Công an huyện Thường Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo người dân về các phương thức, thủ đoạn và kỹ năng nhận biết phòng ngừa của tội phạm trên không gian mạng; đồng thời triển khai các giải pháp để đấu tranh, xử lý nghiêm loại tội phạm này...

