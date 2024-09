Như Xuân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Công an huyện Như Xuân triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Công an xã Thanh Hòa thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã giao nộp vũ khí tự chế.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an xã Thanh Hòa đã tích cực củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT). Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra vũ trang, kết hợp tuần tra Nhân dân; giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; vận động, thu hồi vũ khí tự chế...

Hiện nay, xã Thanh Hòa đã xây dựng nhiều mô hình ANTT hoạt động có hiệu quả, như: “Mô hình G5+ giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương”; “Tổ liên gia tự quản”; “Camera ANTT”; “Phụ nữ thôn Thanh Sơn tham gia bảo đảm ANTT”... đã góp phần giữ vững ANTT, không có điểm nóng, phức tạp về an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Để thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, hàng năm, Công an huyện Như Xuân tích cực tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT. Đồng thời phối hợp tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xây dựng các mô hình ANTT, như: “Camera ANTT”; “Dòng họ văn hóa”; “Cổng trường an toàn giao thông”, “Hội lái xe với ANTT”; “Doanh nghiệp với công tác tái hòa nhập cộng đồng”...

Hiện huyện Như Xuân đã củng cố, kiện toàn 16 ban chỉ đạo ANTT xã, thị trấn, 112 tổ bảo vệ ANTT thôn, khu phố và 550 tổ an ninh xã hội; duy trì và phát huy 28 mô hình xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hàng năm, trên 90% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, trên 90% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn ổn định. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT”, từ năm 2022-2024, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 217 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết: Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thời gian tới Công an huyện Như Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã, thị trấn, tổ ANTT, dân quân tự vệ, các mô hình quần chúng tham gia giữ vững ANTT, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Xuân Nguyễn