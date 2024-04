Công an huyện Ngọc Lặc chung tay xây dựng nông thôn mới

Đỡ đầu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành giúp các xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Thực hiện chủ trương này, Công an huyện Ngọc Lặc mà nòng cốt là đoàn viên, thanh niên Công an huyện đã đứng ra nhận đỡ đầu và cùng với chính quyền, Nhân dân xã Vân Am nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Lặc chung sức xây dựng nông thôn mới.

Vân Am là xã miền núi của huyện Ngọc Lặc, toàn xã có 1.494 hộ, 7.718 nhân khẩu, dân cư phần lớn là đồng bào dân tộc Mường (chiếm 98%), đời sống kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn; các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương còn hạn chế. Với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, hiện nay xã Vân Am cơ bản đã đạt được 19/19 tiêu chí; đạt 52/57 chỉ tiêu, tiêu chí thành phần (bao gồm các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và các công trình dự án đã khởi công xây dựng và một số chỉ tiêu ở các tiêu chí đang triển khai).

Để chung tay hỗ trợ xã Vân Am sớm về đích nông thôn mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Ngọc Lặc đã phát động cán bộ, chiến sĩ và mỗi đầu mối đoàn thanh niên Công an huyện đảm nhận đỡ đầu, giúp đỡ mỗi thôn, bản một xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Lặc đã đề ra chương trình, chủ trương cụ thể, rõ ràng; ngoài việc tham gia có hiệu quả vào phong trào chung của địa phương, Đoàn thanh niên Công an huyện đã cùng Công an xã và đoàn viên, thanh niên xã Vân Am trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Tường, Chủ tịch UBND xã Vân Am cho biết: Trước đây, tình hình ANTT ở Vân Am có những vấn đề đặt ra, nhưng từ năm 2019, khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã, các đồng chí đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng với sự chỉ đạo sát sao của công an huyện nên tình hình cơ bản đã được bảo đảm ổn định. Các vụ án, vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân đã giảm dần theo từng năm và được lực lượng công an xử lý kịp thời, không để phức tạp. Nhờ đó đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với địa phương. Hiện nay các thôn trong toàn xã đã có những phong trào, việc làm ý nghĩa như: các hộ gia đình tự nguyện hiến đất làm đường, tự giác đưa chuồng gia súc, công trình vệ sinh ra xa nhà ở và xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt...

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên Công an huyện Ngọc Lặc tại xã Vân Am.

Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, cấp ủy, chính quyền và Nhân đân xã Vân Am, lực lượng Công an huyện và Công an xã Vân Am đã và đang nỗ lực tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ nhiều cách làm, giải pháp để phấn đấu xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định “phòng” hơn “chống”, tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” qua đó vận động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư, cơ quan, nhà trường an toàn về ANTT; huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia tu sửa, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường...

Thiếu tá Phạm Tuấn Đạt, Trưởng Công an xã Vân Am chia sẻ: Trước khi xây dựng nông thôn mới, Vân Am đã có mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, sau này khi công an chính quy về xã đã xây dựng thêm mô hình “Camera giám sát về ANTT”, đồng thời tham mưu Ban Chỉ đạo ANTT xã tiếp tục duy trì và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 56 tổ ANXH với 1.572 hộ là thành viên. Qua đó đã phát huy tốt vai trò và sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư. Nhờ đó, nhiều năm qua, trên địa bàn xã Vân Am không xảy ra vụ việc nào phức tạp, nổi cộm, ANTT được giữ vững ổn định, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tiêu chí 19.2 trong xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ ở Vân Am mà ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đều xác định công tác bảo đảm ANTT là một trong những tiêu chí quan trọng, không chỉ góp phần xây dựng nông thôn mới mà quan trọng hơn là bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Chính vì vậy, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, Công an huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; gắn thực hiện nhiệm vụ ANTT với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đã huy động các cấp, các ngành và toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hà Mai (CTV)