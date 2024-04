Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Để ngăn chặn các vụ án, vụ việc do thanh, thiếu niên gây ra, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng... Nhất là cần định hướng cho các em lý tưởng sống, trang bị kỹ năng sống cần thiết.

Lực lượng công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Thời gian gần đây lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gây rối ANTT, vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp.

Điển hình, tối 18/2/2024 trong quá trình tuần tra, Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên gồm 4 đối tượng đi trên 2 xe môtô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo dao phóng lợn, vỏ chai bia, cốc thủy tinh... đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng này đã ném hung khí vào tổ công tác, đồng thời lạng lách, đánh võng, ép xe không cho Tổ công tác bắt giữ. Trước sự manh động của các đối tượng, Tổ tuần tra 282 Công an TP Thanh Hóa đã kiên trì đeo bám và tổ chức vây bắt. Đến đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, tổ tuần tra đã khống chế 4 đối tượng, gồm: Trần Mạnh Tâm, sinh năm 2006; Vũ Tuấn Anh, sinh năm 2008 đều ở phường Phú Sơn; Lê Thiều Minh, sinh năm 2006 ở phường An Hưng và Lê Văn Hoàng, sinh năm 2007 ở phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa). Theo lời khai, các đối tượng này đang trên đường hẹn một nhóm thanh niên khác ở huyện Đông Sơn để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng... Trước đó, Công an huyện nhận được tin báo có một nhóm đối tượng đang xô xát, đánh nhau tại khu phố 2, thị trấn Kim Tân. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ và lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan gồm: Lê Văn Hùng, sinh năm 1996 ở thôn Đinh Hưng, xã Thạch Định; Quách Công Bình, sinh năm 1994 và Nguyễn Đình Thế, sinh năm 1991 đều ở thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ; Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1996 đều ở khu phố 1, thị trấn Kim Tân. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Nguyễn Đình Thế đã rút dao được chuẩn bị từ trước chém Nguyễn Văn Thế bị thương nặng...

Qua các vụ việc trên cho thấy, thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng đều thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi. Về nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ các mẫu thuẫn cá nhân hoặc bột phát. Trong khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Công an thị xã Nghi Sơn thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư.

Trước tình trạng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư hỏng. Đồng thời, chủ động tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra Nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT. Cùng với đó, các lực lượng công an thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền cá biệt, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh, thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động thanh, thiếu niên giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm.

Thời gian tới Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc do thanh, thiếu niên gây ra để tăng tính răn đe, giáo dục chung trong xã hội. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương